»Freuen uns auf die neue Saison«: Winzer startet mit vier Neuen

Der SV Winzer hat eine unverhofft lange Zitter-Saison hinter sich. Nach zwei vierten Plätzen in den beiden vorangegangenen Spielzeiten mussten die "Korbmacher" auch aufgrund vieler Verletzungen in der abgelaufenen Runde bis zum Schluss um den Ligaverbleib bangen und konnten diesen erst in der Relegation fixieren. Nun rüstet sich der Klub aber für die kommende Saison in der Kreisliga Straubing und kann zum Trainingsauftakt am Montagabend insgesamt fünf Neuzugänge vermelden. Neben Torhüter Marcus Fuchs (34, SpVgg Plattling), der an der Seite von Neu-Coach Christopher Krawetz als spielender Co-Trainer fungieren wird, wechseln auch Florian Weber (22, FC Handlab-Iggensbach), Erik Späth (20, SV Deggenau) und Fabian Kreipl (27, SV Schwanenkirchen) sowie Anton Augenstein (18, A-Jugend DJK Neßlbach) ans Donauufer.

"Dadurch, dass uns einige Spieler mit viel Qualität verlassen haben bzw. (vorerst) nicht zur Verfügung stehen, mussten wir personell schon etwas machen. Mit Marcus, Erik, Florian und Fabian konnten wir vier Spieler verpflichten, die unseren Kader sowohl sportlich als auch menschlich verstärken werden. Es sind alles Jungs, die charakterlich einwandfrei sind und uns allgemein als Typen gut zu Gesicht stehen. Wir alle freuen uns auf die neue Saison", so Chefanweiser Christopher Krawetz, der künftig auf die Dienste von fünf Akteuren verzichten muss. Mit Andreas Langner (Karriereende), Alexander Vogl, Thomas Häfner (beide legen eine Pause ein), Stefan Lohberger (Spielertrainer beim SV Schwanenkirchen) sowie dem im Winter verpflichteten Tschechen Hugo Hegner bricht einiges an Qualität und vor allem Erfahrung im insgesamt sehr jungen Kader weg.

Der Vierte im Bunde ist Fabian Kreipl, der für den Nachbarverein SV Schwanenkirchen in den vergangenen fünf Spielzeiten in knapp über 100 Partien bemerkenswerte 77 Treffer erzielen konnte. "Fabe wird nach den Abgängen von Alex Vogl, Andreas Langner und dem Wechsel von 'Joker' Lobi nach Schwanenkirchen unser neuer Mittelstürmer. Seine Torgefährlichkeit hat er in den letzten Jahren mehrfach bewiesen", betont Klubboss Müller, der sich auch über die Rückkehr von Anton Augenstein freut. Der 18-Jährige findet nach einem Jahr in der A-Jugend der DJK Neßlbach wieder den Weg zurück nach Winzer und ist vorerst für die zweite Mannschaft eingeplant.











Am Montagabend stand der Trainingsauftakt an, Testspiele bestreitet der SVW gegen den SV Rathsmannsdorf, die SpVgg Niederalteich, die SG Moosbach/Prackenbach sowie den DJK-SV Dorfbach. "Nach dem knappen Klassenerhalt über die Relegation wollen wir uns in der kommenden Saison im gesicherten Mittelfeld etablieren und frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Die neue Ligaeinteilung gefällt uns gut. Die SpVgg Osterhofen geht als klarer Favorit in die Saison", meint André Müller abschließend.