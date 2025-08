"Freuen uns auf die kommenden Herausforderungen"

Ich blicke auf die vergangene Saison mit einem insgesamt positiven Fazit zurück. Wir konnten auf sportlicher Ebene einige Fortschritte verzeichnen, insbesondere in Bezug auf Teamzusammenhalt, Trainingsdisziplin und die Entwicklung unserer Spieler. Trotz der Herausforderungen, die die Saison mit sich brachte, haben wir es geschafft, unsere Ziele größtenteils zu erreichen und den Spaß am Fußball für unsere Mitglieder und Fans aufrechtzuerhalten.

Natürlich gibt es immer Raum für Verbesserungen, sei es in der taktischen Umsetzung oder in der Organisation. Wir nehmen die Erfahrungen der vergangenen Saison als Ansporn, um in der kommenden Spielzeit noch besser aufgestellt zu sein. Für uns beim SV Philippsburg ist es wichtig, den Gemeinschaftssinn zu stärken, den Nachwuchs zu fördern und weiterhin eine positive Atmosphäre auf und neben dem Platz zu schaffen. Insgesamt bin ich stolz auf das, was wir erreicht haben, und freue mich auf die nächsten Herausforderungen.

2) Was sind eure Ziele für 2025/26?