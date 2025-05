„Freue mich wahnsinnig, dass er in unser Team kommt“ – Bernhard Ahammer wird Co-Trainer in Olching

Noch während die Landesliga-Fußballer des SC Olching um den Klassenerhalt kämpfen, hat der Verein die Weichen für die neue Saison gestellt.

Olching – Bernhard Ahammer wird zur kommenden Spielzeit Co-Trainer beim SCO. Weil Paul Niehaus aus beruflichen Gründen nicht mehr genügend Zeit für den Job hat, musste die Rolle neu besetzt werden.

Von einer idealen Lösung spricht SCO-Abteilungsleiter Waldemar Pöllner. Und auch Cheftrainer Felix Mayer sagt: „Ich freue mich wahnsinnig, dass er in unser Team kommt.“ Zwar kannten sich die beiden künftigen SCO-Coaches noch nicht, wie Mayer erzählt: „Aber wir haben uns zwei, drei Mal getroffen und vom zwischenmenschlichen her sehr gute Gespräche gehabt.“ Und dabei habe sich auch schnell herausgestellt: „Sportlich haben wir ähnliche Denkweisen.“

Ahammer kehrt aus Pause zurück

Diese Einschätzung beruht auf Gegenseitigkeit. Auch Ahammer spricht von guten Gesprächen. Der 42-Jährige musste aber erst einmal von der Aufgabe überzeugt werden: „Nach meiner letzten Station in Sulzemoos habe ich ganz bewusst eine Pause gemacht.“ Doch sehr schnell kam bei ihm jetzt das Gefühl auf: „Das könnte passen.“ Die Rolle des Co-Trainers sei gut mit Beruf und Familie vereinbar, erklärt Ahammer.

Und so freut sich der 42-Jährige auf seine neue Aufgabe in Olching. Von der Mannschaft machte er sich bereits einen ersten Eindruck, als er bei zwei Heimspielen zuschaute. Ahammer betont zwar, dass er sich gar nicht groß zu seinen Erkenntnissen äußern möchte. „Ich greife erst im Juni ein. Das ist jetzt die Sache von Felix.“ Aber so viel will er dann doch schon sagen. „Die Mannschaft macht den Eindruck, dass sie einen coolen Charakter hat und ein eingeschworener Haufen ist.“ Das sei die Voraussetzung gewesen, dass er überhaupt als Co-Trainer anfangen würde. „Die Jungs sollen schon Bock haben.“ (Thomas Benedikt)