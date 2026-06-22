„Freue mich auf die Aufgabe": Ohrem übernimmt das Ruder in Straß

Hans Josef Ohrem übernimmt das Frauen-Team des SC Alemannia Straß. – Foto: Michelle Haupt

Der SC Alemannia Straß stellt die Weichen für die neue Saison 2026/27 und präsentiert mit Hans Ohrem einen neuen Trainer. Mit der Erfahrung aus insgesamt 291 Spielen als Trainer, 133 Siegen und 447 Punkten im Gepäck übernimmt er zur neuen Spielzeit die sportliche Verantwortung. Seine Expertise erstreckt sich dabei über Stationen wie Bergrath, Langerwehe, Mausbach, den Dürener SV sowie seine letzte, langjährige Wirkungsstätte.

Wertschätzung und eine gemeinsame Vision

Für Ohrem selbst bedeutet der Schritt eine ganz bewusste neue Herausforderung, nachdem er eine sehr erfolgreiche Ära hinter sich gelassen hat: „Nach 3,5 erfolgreichen und besonderen Jahren beim TuS 08 Jüngersdorf-Stütgerloch habe ich mich entschieden, zur kommenden Saison die neue Herausforderung beim SC Alemannia Straß anzunehmen.“ Dass dieser Wechsel durchaus eine gewisse Brisanz birgt, verhehlt der erfahrene Coach dabei keineswegs. Den Ausschlag gaben letztlich die exzellenten Rahmenbedingungen und die Zukunftsgedanken der Vereinsführung: „Anfang des Jahres hätte ich mir noch nicht vorstellen können, zum Lokalrivalen zu wechseln, aber ausschlaggebend für meinen Wechsel waren vor allem die große Wertschätzung in den Gesprächen sowie die gemeinsame Vision, den Frauenfußball bei Alemannia Straß weiterzuentwickeln und nachhaltig voranzubringen.“

In Straß trifft der neue Übungsleiter auf ein intaktes und hungriges Team, das sich im regionalen Oberhaus bereits akklimatisiert hat. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie auf diesem Niveau absolut konkurrenzfähig ist. Ohrem blickt voller Vorfreude auf die Qualität seines neuen Kaders: „In Straß erwartet mich eine ambitionierte Mannschaft, die im ersten Jahr Mittelrheinliga eine gute Rückrunde gespielt hat und sich weiterentwickeln möchte.“