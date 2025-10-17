„Freue mich auf die Aufgabe“ – Marcel Timm startet beim SV Frauenberg

Marcel Timm ist der neue Trainer des SV Frauenberg. Nach der Trennung von Kurt Krüger hat das Team, das aktuell auf dem achten Platz der Kreisliga A Euskirchen steht, einen neuen Chefanweiser.

Eigentlich sollte Marcel Timm zu Saisonbeginn beim SC Wißkirchen das Traineramt übernehmen. Doch kurz vor dem Start zog der Verein seine Mannschaft zurück. „Wißkirchen war keine einfache Phase, weil man dem Verein zusagt, sich auf das, was kommt, freut. Man ist schon im Geschehen, der Planung und Vorbereitung der Saison und dann auch im Bereich Spielerakquisition noch unterwegs, und das ganze Kartenhaus bricht dann nachher aus den diversen Gründen zusammen“, erklärt Timm. „Es war nicht einfach und es hallt auch noch etwas nach, aber ich konzentriere mich jetzt voll auf die neue Sache Frauenberg, wo ich mich absolut darauf freue.“

Der Kontakt zum SV Frauenberg kam über Uwe Hossdorf zustande. Nach der Freistellung von Ex-Trainer Kurt Krüger setzten sich Timm und Hossdorf zu einem intensiven Gespräch zusammen. „Wir haben fast drei Stunden zusammengesessen und über Situationen gesprochen, was wir wollen, was der Verein möchte etc. Ich glaube, dass wir da eine gute Basis haben. Sicherlich kam auch der ein oder andere Spieler zum Tragen, sei es Marcel, Sebastian Kaiser, Wesley Schleicher oder Dominik Schöpfer, die ich schon länger kenne. Das macht die Sache dann auch etwas einfacher.“

Besonders gereizt habe ihn an der Aufgabe in Frauenberg die solide Vereinsstruktur: „Ein absolut ehrlich geführter Verein, der seit Jahren in der Kreisliga A solide unterwegs ist. Du hast eine homogene Truppe, eine gesunde Mischung aus erfahrenen, älteren Spielern und jungen Wilden, einen Unterbau mit zweiter Mannschaft, eine Top-Anlage und ein tipptopp geführtes Vereinsleben. Das sind viele Punkte, die wirklich zum Tragen kommen. Ich freue mich absolut, hier tätig zu sein.“

Die Mannschaft des SV Frauenberg steht aktuell im sicheren Mittelfeld der Kreisliga A. Timm will nun Schritt für Schritt seine Ideen einbringen: „Mitten in der laufenden Saison einzusteigen ist nie einfach. Wir werden schauen, wie wir unsere Spielidee umsetzen können. Wir wollen eine gewisse Stabilität, Automatismen und Abläufe reinbekommen, aber das kann man nicht von heute auf morgen, sondern Schritt für Schritt.“

Für den Rest der Saison hat der neue Trainer klare Ziele: „Wir wollen als Team weiter stabil auftreten, die vorhandene Stärke nutzen und frühzeitig den Klassenerhalt sichern, um die Saison erfolgreich zu Ende zu bringen. Die Mannschaft bringt alles mit, um ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und die kommenden Spiele erfolgreich zu gestalten.“