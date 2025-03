Jubel nach dem 1:0-Führungstreffer: Die FV Hunsrückhöhe Morbach freut sich über den Treffer von Lukas Servatius. Am Ende siegte die FV 3:1 gegen die SG Hochwald. – Foto: Sebastian J. Schwarz

Freudentage auf der Hunsrückhöhe Rheinlandliga: Für die FV Hunsrückhöhe Morbach war der überzeugende 3:1-Heimsieg gegen die personell aus dem letzten Loch pfeifende SG Hochwald ein perfekter Wochenabschluss. Die Hausherren hatten schließlich doppelten Grund zum Feiern...

Auf Yannick Görgen ist stets Verlass: Der Hunsrücker Schlussmann zählt seit Jahren zu einer festen Größe in der Rheinlandliga. Dass der 31-Jährige am Samstag nicht auf dem Kunstrasen im Alfons-Jakobs-Stadion stand und damit im Derby gegen die SG Hochwald fehlte, hatte einen besonderen Grund. Görgens bessere Hälfte hatte zwei Tage zuvor entbunden. Die kleine Familie ist wohlauf. Papa Yannick holte seine Partnerin und die neugeborene Tochter am Spieltag aus dem Krankenhaus ab. Im Abschlusstraining am Freitagabend konnten die Mannschaftskollegen ihrem Torwart persönlich gratulieren. FVH-Trainer Philipp Frank sagte strahlend: „Die drei Punkte sind für Yannick und seine Familie. Wir freuen uns mit ihm und sind froh, dass alle wohlauf sind.“

Aus sportlicher Sicht strahlten die Hausherren am Samstagnachmittag ebenfalls. Der 3:1-Heimsieg geriet nie wirklich in Gefahr, auch, wenn den Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden in der 58. Minute der Anschlusstreffer gelang. Morbach scheiterte nicht an der durchwachsenen Chancenverwertung, sondern machte in der Nachspielzeit den Deckel per 3:1 drauf. Die Hochwälder waren nach einer Stunde müde gespielt. Es fehlten Wechseloptionen, was sich auf dem Feld bemerkbar machte: Hier einen Schritt zu spät, da ein unnötiger Ballverlust. Dennoch zog sich die Mohsmann-Truppe achtbar aus der Affäre und durfte froh sein, nur drei Gegentore kassiert zu haben. Jonas Amberg, Mittelfeldspieler der FV Hunsrückhöhe:

Die FV Hunsrückhöhe erwischte den besseren Start. Im 4-4-2-System sicherten sie sich die Ballkontrolle. Mit der ersten Ecke gelang bereits die Führung. Louis Kappes servierte Ball auf Lukas Servatius, der freistehend einköpfte (26.). Keine zehn Minuten später verpasste Servatius sein zweites Tor knapp, als er per Schlenzer nur die Latte traf. Die sich (noch) tapfer wehrenden Gäste bekamen Maximilian Schemer, Sebastian Schell und Jonas Amberg einfach nicht in den Griff.