Freudensprünge am Luppedeich: Victoria 90 II feiert ersten Heimsieg

– Foto: Sarah Michelle Mercedes

Es war die Nachricht des Wochenendes im Leipziger Unterhaus: Der SV Victoria 90 Leipzig II lebt! Nach einer bisher schwierigen Saison mit nur drei Unentschieden auf dem Konto, belohnte sich die Mannschaft aus Leipzig endlich für den Aufwand der letzten Wochen.

Spinnler-Gala ebnet den Weg Matchwinner des Tages war zweifelsohne Benjamin Spinnler. Bereits in der 22. Minute brachte er die Hausherren in Führung und legte noch vor der Pause zum 2:0 nach (36.). Wer dachte, Victoria würde nach dem Anschlusstreffer durch Osman Kiphaut kurz nach dem Seitenwechsel (50.) nervös werden, sah sich getäuscht.

Nur neun Minuten später stellte Amon Richter den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her (59.). Den Schlusspunkt unter eine engagierte Mannschaftsleistung setzte erneut Spinnler, der mit seinem dritten Treffer des Tages in der 79. Minute den 4:1-Endstand markierte. „Neuanfang“ und personelle Aufbruchstimmung Der Sieg kommt nicht von ungefähr. Wie das Social-Media-Team des Vereins gegenüber FuPa Sachsen bestätigt, gab es in den letzten Wochen eine spürbare „positive personelle Weiterentwicklung“ innerhalb des Teams. Der Verein nutzt den Schwung des ersten Heimsiegs, um den Blick bereits nach vorne zu richten.