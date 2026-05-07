 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Freudensprünge am Luppedeich: Victoria 90 II feiert ersten Heimsieg

Lange mussten sie warten, doch am 20. Spieltag ist der Knoten endlich geplatzt: Die Zweitvertretung des SV Victoria 90 Leipzig hat ihren ersten Dreier der laufenden Spielzeit eingefahren. Gegen Turbine Leipzig hieß es am Ende verdient 4:1 (2:0). Ein Mann überragte dabei besonders.

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sarah Michelle Mercedes

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Turbine
SV Victoria II

Es war die Nachricht des Wochenendes im Leipziger Unterhaus: Der SV Victoria 90 Leipzig II lebt! Nach einer bisher schwierigen Saison mit nur drei Unentschieden auf dem Konto, belohnte sich die Mannschaft aus Leipzig endlich für den Aufwand der letzten Wochen.

So., 03.05.2026, 12:00 Uhr
SV Victoria 90 Leipzig
SV Victoria 90 LeipzigSV Victoria II
Turbine Leipzig
Turbine LeipzigTurbine
4
1
Abpfiff

Spinnler-Gala ebnet den Weg

Matchwinner des Tages war zweifelsohne Benjamin Spinnler. Bereits in der 22. Minute brachte er die Hausherren in Führung und legte noch vor der Pause zum 2:0 nach (36.). Wer dachte, Victoria würde nach dem Anschlusstreffer durch Osman Kiphaut kurz nach dem Seitenwechsel (50.) nervös werden, sah sich getäuscht.

Nur neun Minuten später stellte Amon Richter den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her (59.). Den Schlusspunkt unter eine engagierte Mannschaftsleistung setzte erneut Spinnler, der mit seinem dritten Treffer des Tages in der 79. Minute den 4:1-Endstand markierte.

„Neuanfang“ und personelle Aufbruchstimmung

Der Sieg kommt nicht von ungefähr. Wie das Social-Media-Team des Vereins gegenüber FuPa Sachsen bestätigt, gab es in den letzten Wochen eine spürbare „positive personelle Weiterentwicklung“ innerhalb des Teams. Der Verein nutzt den Schwung des ersten Heimsiegs, um den Blick bereits nach vorne zu richten.

Unter dem Motto „Neue Saison. Neues Team. Neue Chance.“ plant Victoria 90 Leipzig bereits jetzt den Neuanfang für die Spielzeit 26/27. Der Verein sucht aktiv nach motivierten Spielern, die Lust haben, Teil der „Victoria-Familie“ zu werden und den Weg am Luppedeich mitzugestalten.

Werde Teil des Teams!

Interessierte Spieler, die gemeinsam mit Victoria 90 Leipzig etwas aufbauen wollen, können sich direkt beim Verein melden. Ein Zweitspielrecht ist ebenfalls möglich.

Kontakt für Interessenten:

  • Ansprechpartner: Sven Pohl

  • Telefon: 0177 8779241

  • Anschrift: Am Luppedeich 3, 04159 Leipzig

Für Victoria II ist dieser Sieg hoffentlich der Startschuss für eine erfolgreiche Restsaison – die rote Laterne brennt zwar noch, aber das Licht am Ende des Tunnels ist seit dem vergangenen Wochenende deutlich heller geworden.