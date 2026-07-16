Freudenberg: Zwei Talente kehren zum Heimatverein zurück Der Kreisligist setzt im Schwerpunkt auf den Kader der letzten Saison, nur zwei Youngsters vom Nachbarrivalen SV Raigering verstärken und verjüngen das Aufgebot von Werner Schaupert · Heute, 09:50 Uhr · 0 Leser

Der SV Freudenberg präsentiert seine beiden jungen Neuzugänge: Von links Trainer Florian Neiß, Nico Preininger, Jakob Piehler, spielender Co-Trainer Michael Roith und Spartenleiter Patrick Meiler. – Foto: Verein

Mit dem Heimspiel am Sonntag, dem 26. Juli, gegen die Landesliga-Reserve des SC Luhe-Wildenau startet der SV Freudenberg in die Kreisliga-Saison 2026/27. Nach den Platzierungen 3 und 5 in den vergangenen beiden Spielzeiten, haben sich die Mannen um Spielertrainer Florian Neiß und seinem spielenden Co-Trainer Michael Roith auch für die quasi vor der Tür stehende Saison als Ziel gesetzt, in der Endabrechnung unter den ersten Fünf zu landen.

Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, vertraut man beim SVF weitgehend dem Kader, der die vergangene Spielzeit bestritten hat. Kein Spieler hat in der Sommerpause den Verein verlassen. Auf der anderen Seite war man bei den Verantwortlichen der Weiß-Blauen nur wenig, jedoch gezielt auf dem Transfermarkt aktiv. So holte man vom Nachbarn SV Raigering mit Nico Preiniger (18) und Jakob Piehler (18) zwei hoffnungsvolle Talente zurück, die beim SVF ihre ersten Schritte als Fußballer taten, dann bei den Panduren eine sehr gute Ausbildung durchliefen und zuletzt für die SVR-U19 in der Landesliga spielten.



„Für beide gilt es, schnell im Herrenbereich Fuß zu fassen. Aufgrund der Erkenntnisse in den bereits absolvierten Testspiele sollte das allerdings nicht lange dauern. Zudem kehren mit Kai Schuller und Jonas Greß zwei Langzeitverletzte zurück in den Kader. Das Comeback von Maximilian Hirsch verzögert sich nach seinem Achillessehenriss noch ein wenig, er wird aber im Laufe der Saison auch wieder zur Mannschaft stoßen. Einen Abgang haben wir nicht zu verzeichen. Somit wurde der Kader in der Breite vergrößert und mit allen Neuen auch qualitativ noch einmal verbessert“, so Freudenbergs Abteilungsleiter Patrick Meiler gegenüber FuPa.





Gemessen an den Ergebnissen der Testpartien, kann der SVF optimistisch an die kommenden 26 Spieltage herangehen. Wohl gab es zwei Niederlagen gegen den SV Kemnath a. B. und beim „Dorner Boder Pokalturnier“ gegen den TuS WE Hirschau, auf der anderen Seite zeigten die Neiß-Männer jedoch unter anderem in den Matches gegen den Bezirksligisten FC Wernberg (5:3) und den Ligarivalen SpVgg Schirmitz (5:0), dass man in der Vorbereitung gut gearbeitet hat und welches Potenzial in ihnen steckt. Bei ihrer Generalprobe steht die Crew um den unter anderem schon in Amberg und Etzenricht in der Landesliga aktiven Fabian Göbl mit der SV Grafenwöhr, dem letztjährigen Dritten der Nordstaffel, noch einmal vor einem echten Prüfstein, der die Frühform sicherlich auf Herz und Nieren prüfen wird.