Freudenberg vs. Rieden hat schon Spitzenspielcharakter

Im Überblick die restlichen Matches der Runde 2:

Nach der torreichen 3:7-Auftaktniederlage gegen den Aufstiegsfavoriten aus Freudenberg will der SV Köfering am Sonntag beim Auswärtsspiel in Hirschau eine Reaktion zeigen. „Wir haben eine richtig gute Trainingswoche hinter uns und fahren voller Tatendrang nach Hirschau. Vor allem defensiv wollen wir uns deutlich stabiler präsentieren und damit die ersten Punkte der Saison holen.“, erklärt Köferings Abteilungsleiter Christopher Ernst. Auch der TuS/WE Hirschau startete mit einer Niederlage in die Saison (0:1 in Raigering) und wird hochmotiviert ins erste Heimspiel gehen - nicht zuletzt wegen des Wiedersehens mit deren früheren Trainern Christian Helleder und Oliver Lassmann, die bis zum vergangenen Winter in Hirschau tätig waren. „Das gibt der Partie sicher zusätzliche Würze. Für Hirschau ist es ein besonderes Spiel, aber auch wir wollen die 1:3-Niederlage vom April vergessen machen und mit voller Energie dagegenhalten. Unsere Mannschaft freut sich auf das Spiel und wird alles geben, um etwas Zählbares mit nach Köfering zu bringen“, so Ernst. (Quelle: Vorschau SV Köfering)

"Nach der unglücklichen Niederlage in Raigering, wo wir das kampfbetonte Spiel als Mannschaft hervorragend angenommen haben, leider aber das Ergebnis nicht gepasst hat, wollen wir mit der gleichen Einstellung zu Hause die ersten drei Punkte der Saison einfahren. Um dies zu erreichen, benötigen wir in der Defensive das gleiche Zweikampfverhalten, wie eine Woche zuvor. In der Offensive benötigen wir eine bessere Zielstrebigkeit und Durchschlagskraft beim Herausspielen und Verwerten der Torchancen. Der Gegner wird nach der klaren Auftaktniederlage auf Wiedergutmachung aus sein und somit topmotiviert nach Hirschau kommen", sagt der Hirschauer Übungsleiter Andreas Meyer.

Trotz der Auftaktniederlage im Pandurenpark war man bei den Kaolinstädtern nicht unzufrieden mit dem Gezeigten. Einstellung, Kampfgeist und Zweikampfführung stimmten, sollen nun auch gegen Köfering auf den Platz gebracht werden, nur die Anlage und der Abschluß der Offensivaktionen bedürfen einer Verbesserung gegenüber der Vorwoche. Brisanz verleiht zudem die Tatsache, dass beim Gegner das ehemalige Trainerduo des TuS nun das Zepter in der Hand hält und damit an die alte Wirkungsstätte zurückkehrt.

Ohne Zweifel ein erster "Knaller" der noch jungen Saison. Die Tormaschine des Gastgebers lief ja bereits zum Saisonstart mit sieben "Buden" schon wieder auf Hochtouren, sie soll nun auch vom Gast aus dem Vilstal nicht gestoppt werden. Zudem hat man mit dem Gast noch eine Rechnung zu begleichen.

"Nach dem erfolgreichen Auftaktsieg gegen Köfering wollen wir zuhause nachlegen. In der letzten Saison haben wir beide Spiele gegen Rieden verloren, sodass die Jungs brutal heiß sind, den Spieß endlich umzudrehen. Wir haben diese Woche sehr gut trainiert und der Kader ist bis auf die Langzeitverletzten komplett, sodass wir aus den vollen Schöpfen können. Wir freuen uns auf das erste Heimspiel mit unseren Fans und wollen den ersten Heimsieg", lässt SVF-Spielercoach Basti Bauer keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen soll.

Am kommenden Sonntag kommt es in Freudenberg um 15.15 Uhr zum Showdown des Vorjahresdritten und des letztjährigen Vizemeisters. Die Gastgeber zählen in dieser noch jungen Saison genauso wie der 1. FC Rieden zu den ambitionierten Teams auf die vorderen Plätze. Der SV Freudenberg bestritt seine Saisoneröffnung vergangenen Samstag mit einem fulminanten 7:3-Kantersieg in Köfering. Zweifacher Torschütze und dreifacher Vorlagengeber war Spielertrainer Sebastian Bauer, der schon in der vergangenen Saison mit 34 Toren und 25 Assists der absolute Top-Scorer der Liga war. Die Freudenberger, die in den letzten beiden zurückliegenden Duellen gegen Rieden torlos und punktlos (0:3/0:2) blieben, werden alles daran setzen um diese negative Bilanz zu beenden. Die Vilstaler kommen mit einem 2:0-Auftaktsieg gegen den starken Aufsteiger DJK Ursensollen als Empfehlung an den Heiligbergsteig. (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR).

"Im ersten Auswärtsspiel müssen wir zum starken SV Freudenberg. Uns ist bewusst, das wir in diesem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen müssen und eine noch bessere Leistung als im letzten Spiel brauchen, um zu bestehen. Die Zuschauer dürfen sich auf jeden Fall auf eine spannende Partie freuen, da die Stärken beider Teams in der Offensive liegen", sagt Gästetrainer Bernd Scheibel.