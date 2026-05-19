Freudenberg klärt Trainerfrage: Neiß und Roith machen weiter

Von links: Chefcoach Florian Neiß, Co-Spielertrainer Michael Roith und Abteilungsleiter Patrick Meiler. – Foto: SV Freudenberg

Mit Neiß installierte der SVF im vergangenen Winter, nachdem der bisherige Spielertrainer Sebastian Bauer den „Abflug“ gemacht und sich der DJK Dürnsricht angeschlossen hatte, ein altbekanntes Gesicht. Bereits in der Vergangenheit war der 43-Jährige mehrere Jahre Spielertrainer der Freudenberger Mannschaft. Überdies ist er Teil des Vereinsausschusses. Dementsprechend war diese Trainerlösung naheliegend. Zu Neiß' und Roiths Weiterbeschäftigung sagt Abteilungsleiter Patrick Meiler: „Wir haben uns dazu entschieden, mit Flo und Roithi zu verlängern, weil die Stimmung in der Mannschaft während der Rückrunde trotz eines extrem dünnen Kaders sehr gut war. Flo kennt den Verein und die Jungs unglaublich gut. Er hat einen guten Draht zu den Führungsspielern und ist ein erfahrener Mann im Fußball.“



Was ein weiterer ausschlaggebender Punkt bei der Trainerverlängerung sei: die Integration der nachrückenden Youngster aus dem Jugendbereich. „Wir werden in den kommenden drei Jahren – Gott sei Dank – einige gute Jungs bekommen, die es in unser Mannschaftsgefüge zu integrieren gilt. Hier sind wir mit Flo auf alle Fälle bestens ausgestellt, die Zukunft unseres Vereins in die richtige Richtung zu lenken“, ist Meiler überzeugt. In seiner Rolle als spielender Co-Trainer wird Michael Roith weiterhin Input von „drinnen“ liefern. „Seine Leistungen auf dieser Position in den letzten Jahren waren einwandfrei und vorbildlich. Auch Roithi ist ein Freudenberger und passt super zu unserem Flo“, lobt der Funktionär. Die zu Ende gegangene Saison in der Kreisliga Süd schlossen die Blau-Weißen als Tabellenfünfter ab. In der kommenden Spielzeit kann das Trainerduo neben zwei Spielern aus der eigenen Jugend wieder auf die Langzeitverletzten Kai Schuller, Jonas Greß und Maximilian Hirsch zurückgreifen.