Freudenberg im Soll, Ostler-Youngsters haben sich etabliert

Ein 1:0 im das Sportjahr 2025 beendenden Aufsteigerduell gegen die DJK Ursensollen (in Rot-Schwarz), läßt den FC Weiden-Ost II (in Weiß) auf einem guten 7. Tabellenplatz überwintern. – Foto: Dagmar Nachtigall

Im vierten Teil unseres Rückblicks beschäftigen wir uns mit zwei Mannschaften, die im "ruhigen Fahrwasser" der Tabelle den Jahreswechsel verbringen durften. Dabei hat der SV Freudenberg (6./28) bei nur vier Punkten Rückstand auf Platz 2 bei optimalem Verlauf der Restrückrunde sogar noch Chancen, in den Kampf um den Relegationsplatz einzugreifen. Sehr zufrieden ist man an der Weidener Stresemannstraße darüber, wie sich die junge U23 des Bezirksligisten FC Ost (7./24) in neuer Umgebung bislang präsentiert hat. Mit 24 Punkten auf der Habenseite kann die jüngste Mannschaft der Liga - ebenso wie die DJK Ursensollen - schon ein wenig stolz auf das bislang eine Etage höher Geleistete sein.

Nach einer beeindruckend absolvierten vergangenen Spielzeit belegte der SV Freudenberg in der Endabrechnung einen sehr guten dritten Tabellenplatz. Vor allem die "Abteilung Attacke" des SVF hatte über die ganze Saison hinweg allerorts Angst und Schrecken verbreitet, 89 Treffer bedeuteten einen Schnitt von 3,4 Treffern pro Spiel, ein starker Wert.

Der Saisonstart schien dann auch gleich deutlich zu machen, dass der SVF erneut torhungrig und ambitioniert ans Werk gehen würde. Mit 7:3 gewann man in Köfering, verlor dann allerdings das erste Heimspiel am Heiligbergsteig gegen den 1. FC Rieden - wohl extrem unglücklich - mit 1:2. Die Reaktion darauf war beeindruckend, es folgten fünf Dreier in Folge, ehe die Erfolgsserie durch ein 1:1 gegen den SV Schmidmühlen gestoppt wurde. Vor dem folgenden Spitzenspiel beim drittplatzierten DJK Ursensollen - der SVF rangierte auf Platz 2 - stellte sich dann ein urlaubs-, krankheits- und verletzungsbedingter erheblicher Personalengpaß ein, der sich auch sofort ergebnistechnisch niederschlug. Mit sage und schreibe 0:7 setzte man das Match in Ursensollen in den Sand, aus den sich anschliessenden vier Matches konnte man nur drei Punkte abschöpfen, vor allem die vielen Gegentore dabei legten Probleme in der Defensive offen dar.

Der Kader blieb im Sommer 2025 weitgehend zusammen. Ein Zugang und ein Abgang wurden vermeldet, so war es auch nicht verwunderlich, dass sich die Verantwortlichen bei der Formulierung des Saisonziels vor der aktuell pausierenden Saison entschlossen und optimistisch gaben. Weiterhin unter der Leitung des Spielertrainers und Torjägers in Personalunion Sebastian Bauer - er war während der Spielzeit 2023/24 nach Freudenberg gekommen und übernahm in der Folgesaison erstmals den Posten des Cheftrainers - legte man die Messlatte hoch, eine Platzierung unter den ersten Fünf sollte angepeilt werden.

Ein in der sechsten Minute der Nachspielzeit sichergestellter 3:2-Sieg gegen den SV Köfering zum Start in die Rückrunde nährte dann die Hoffnung auf eine Trendwende, das 1:2 eine Woche später gegen den FC Edelsfeld passte aber ins Bild eines seit Mitte September von Aufs und Abs durchzogenen Saisonabschnitts. Ein das Sportjahr 2025 abschliessendes 3:1 beim 1. FC Rieden sorgte zumindest für einen versöhnlichen Abschluß einer zum Ende hin aus verschiedenen Gründen unruhigen Phase vor der Winterpause.

Co-Trainer Michael Roith erklärt im Interview unter anderem, dass man gerade wegen einiger entstandener Turbulenzen sehr zufrieden ist mit der aktuellen Platzierung:

Michael, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Michael Roith (27): Wir hatten ein überragenden Saisonstart, gefolgt von einem Tief, in welchem wir ein paar schmerzhafte Niederlagen hinnehmen mussten. Aufgrund eines relativ kleinen Kaders und vielen Verletzten hatten wir deutliche Probleme in dieser Phase. Trotz der Unruhen um unseren scheidenden Trainer, konnten wir uns mit einem Sieg gegen Rieden - bis dahin 10 Spiele in Folge ungeschlagen - mit einem positiven Gefühl in den Winter verabschieden. Zusammenfassend war es sicherlich keine einfach Hinrunde für uns, wofür wir in der Tabelle trotzdem richtig gut dastehen.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Wir werden unser Spiel neu ausrichten müssen. Die fehlende individuelle Qualität eines einzelnen Spielers im Kollektiv zu ersetzen, wird unsere Hauptaufgabe in der Rückrunde sein.

Hat es im Winter personelle Veränderungen gegeben?

Dass uns unser bisheriger Spielertrainer und Topscorer verlässt, ist ja mittlerweile jedem bekannt. Hier haben wir bis zum Sommer eine gute interne Lösung gefunden. Florian Neiß wird bis Ende der Saison den Trainerposten übernehmen. Ich stehe ihm natürlich weiterhin als Co-Trainer zur Verfügung. Ansonsten gibt es Stand jetzt keine weiteren personellen Veränderungen.

Wann begann die Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie sieht sie in groben Zügen aus?

Mitte Januar sind wir mit ersten Fitnesseinheiten gestartet. Ab dem 10. Februar werden wir dann wieder voll angreifen. Unter anderem steht ein Trainingslager bei unserem alten Trainer und Freund Marek Vit in Karlsbad an.

Wo gibt´s noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Mannschaft?

Grundsätzlich gibt es auf unserem Niveau immer in allen Bereichen noch genug Verbesserungspotenzial. Aber die vielen Gegentore stechen hier schon heraus.

Welches Team in der Liga hat deiner Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Positiv ist hier natürlich in aller erster Linie die DJK Ursensollen zu nennen. Dass ein Aufsteiger eine so starke Hinrunde spielt, ist nicht selbstverständlich und aller Ehren wert. Eine richtig negative Überraschung gibt es meiner Meinung nach nicht. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass die ein oder andere Mannschaft doch eine bessere Rück- als Hinrunde spielen wird.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Ich denke, wir haben uns eine sehr gute Ausgangssituation in der Tabelle erarbeitet. Damit sollten wir auch zum Ende der Rückrunde unser Saisonziel erreichen können.

Zur Trainersituation beim SVF: Florian Neiß übernimmt für die Restsaison, gibt es schon Planungen, wer in der kommenden Spielzeit an der Außenlinie stehen wird?

Wer ab Sommer bei uns das Traineramt übernehmen wird, ist Stand jetzt noch völlig offen.

=============================================================

FC Weiden-Ost II (7. Platz, 24 Punkte, 7-3-6, 24:19 Tore)

Als Tabellenzweiter der Kreisklasse Weiden Gruppe Ost hatte sich die U23 des FC Weiden-Ost nach einer starken Saison 2024/25 für die Aufstiegsrelegation zur Kreisliga qualifiziert. Im zweiten Anlauf packte es der Bezirksligaunterbau, fünf Tage nach der völlig unverdienten Niederlage gegen den SC Kirchenthumbach behaupteten sich die Weidener in Reuth mit 4:0 gegen den SV Neusorg und feierte damit den bislang größten Erfolg.

Im Sommer letzten Jahres vollzog sich im Weidener Osten dann ein bemerkenswerter Personalwechsel: Die Ostler nahmen gleich 13 Talente aus der Landesliga-U19 auf und stellten damit das jüngste Team im Kreisliga-Starterfeld. Und auch auf der Trainerposition vertraute der Aufsteiger der Jugend: Mit Tim Schlesinger (22) präsentierte die "Zweite" den mit Abstand jüngsten Übungsleiter der ganzen Liga, er sollte - assistiert von Aufstiegstrainer Christian Schwarz - die Geschicke der Youngsters eine Liga höher leiten.

Dass dem Liganeuling eine herausfordernde Saison bevorstehen würde, war allen bewußt. Die Eingruppierung der „jungen Wilden“ nach erfolgreicher Relegation in die starke Kreisliga Süd würde der jüngsten Mannschaft der Liga einiges abverlangen. Vorrang hatte die Integration der Jungspunde, wobei der ein oder andere bereits den Sprung in den Bezirksliga-Kader geschafft hatte. Mit großem Schwung an frischem Blut und Elan war man an der Stresemannstraße zuversichtlich, das Saisonziel - das da lautete Klassenerhalt - zu verwirklichen.

Der Saisonauftakt verlief perfekt, mit einem 7:0 gegen den ASV Haselmühl schossen die Ostler am 1. Spieltag quasi den Vogel ab. Es folgte ein weiterer Dreier, mit sechs Punkten und 9:0 Toren grüßte der FC nach dem zweiten Spieltag von der Tabellenspitze, ehe ihn ein 0:1 auf eigenem Terrain gegen Schmidmühlen im Tatendrang stoppte. Zwei weitere Einbußen danach holten die Youngsters erst einmal auf den Boden der Tatsachen zurück. Aus der Bahn warfen diese Ergebnisse doch niemanden, man arbeitete ruhig und konzentriert weiter und gestand der jungen Mannschaft diese Eingewöhnungsphase einfach zu, in der Aufs und Abs einfach drin sein würden. Ein Sieg in Hirschau stoppte den Abwärtstrend, ehe man dem bis dahin "unbefleckten" Ligaprimus aus Königstein die erste Niederlage beibrachte.

Danach zahlte die U23 wieder Lehrgeld, drei Wochen ohne jeglichen Ertrag folgten, ehe das 1:1 im Aufsteigerduell beim SC Luhe-Wildenau II eine Phase des Ungeschlagenseins einläutete, die bis zur Winterpause andauern sollte. 12 Punkte aus 5 Partien wurden ergattert und zeigten, dass sich die Youngsters in der Liga etabliert hatten. Mit der erfreulichen Entwicklung, dass diese beeindruckende Serie das Hochsteigen gleich mehrerer Stufen auf der Tabellenleiter nach sich zog, belohnten sich die Jungs des Trainerduos Schlesinger/Schwarz für ihre Leistungssteigerung, durften sie doch auf einem guten 7. Tabellenplatz in die Winterpause gehen.

Jung-Trainer Tim Schlesinger zeigt sich im Interview unter anderem mit den bisherigen Leistungen und einer steten Weiterentwicklung der Seinen sehr zufrieden und ist optimistisch, dass die U23 auch in der kommenden Spielzeit der höchsten Liga des Spielkreises angehört:

Tim, rückblickend auf das bisher Geleistete deiner jungen Mannschaft, seid ihr beim FC zufrieden?

Tim Schlesinger (22): Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir absolut zufrieden. Als Aufsteiger mit einer sehr jungen und neuformierten Mannschaft ist es uns gelungen, eine klare interne Struktur aufzubauen sowie uns sportlich zu stabilisieren und kontinuierlich zu reifen.

Was ist euer Plan für die Restrunde?

In der Restrückrunde möchten wir weiterhin den Fokus klar auf die Weiterentwicklung legen und uns dabei schnellstmöglich aus der unmittelbaren Reichweite der Abstiegsregion entfernen.

Gab es oder gibt es noch Veränderungen im Bereich eueres Personals?

Größere personelle Veränderungen wird es nicht geben.

Wann habt ihr mit der Wintervorbereitung begonnen und wie sieht die in groben Zügen aus?

Die Vorbereitung startete bereits Mitte Januar mit selbstständigen Lauf- und Kräftigungseinheiten, ehe Anfang Februar der Trainingsauftakt auf dem Platz erfolgte.

Ihr seid neu in der Liga, trotzdem - welches Team hat dich bislang positiv, welches eher negativ überrascht?

Positiv überrascht haben mich einige Teams der Liga, wobei sich die tabellarische Spitzengruppe absolut verdient herauskristallisiert hat. Eine negative Bewertung steht mir nicht zu - in dieser Liga kann jeder jedem wehtun, was die Aufgabe entsprechend anspruchsvoll macht.

Glaubst du, ihr erreicht euer formuliertes Saisonziel?

Ich bin optimistisch, den Klassenerhalt und damit unser Saisonziel zu erreichen. Gleichzeitig sind wir gewarnt und wissen genau, was es dafür braucht.

Ein Blick voraus. Stand jetzt, bleibst du auch in der kommenden Saison Coach der zweiten Mannschaft des FC Ost?

Ob ich auch in der kommenden Saison weiterhin Trainer der U23 sein werde, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend sagen.