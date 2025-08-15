Freude über zweiten TuS-Auswärtssieg: „Wir genießen das Momentum“

Geretsrieder gewinnen bei Mitaufsteiger Gundelfingen dank einies Last-Minute-Tore von Srdan Ivkovic mit 2:1

Der TuS Geretsried siegt weiter. Im Aufsteigerduell beim FC 1920 Gundelfingen feierte das Team von Trainer Daniel Dittmann einen 2:1-Erfolg. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie sicherte Torjäger Srdan Ivkovic mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den dritten Geretsrieder Sieg in Folge.

Zu Beginn der Partie sahen sich die Gäste im Schwabenstadion dem erwarteten aggressiven Pressing des Mitaufsteigers ausgesetzt. Und hatte Glück, dass Gundelfingen nach einer knappen Viertelstunde nur den Pfosten traf. Die Trinkpause unterbrach den Anfangselan der Gastgeber und sorgte für Aufschwung beim TuS. „Bei Temperaturen um die 32 Grad war das Spiel für alle ein echter Kampf“, erklärte Daniel Dittmann, der seine Mannschaft im zweiten Teil der ersten Hälfte deutlich besser im Spiel sah. Mit teilweise langen Ballstafetten erspielten sich Ivkovic und Co auch ein paar Gelegenheiten, die ihr Ziel aus rund 16 Metern Distanz allesamt mehr oder weniger knapp verfehlten. „Vorne fehlte der letzte Pass“, stellte der TuS-Coach fest.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel schlagartig. Geretsried kam temperamentvoll aus der Kabine. Keita Kawai brachte den Ball im Spielaufbau zu Ivkovic, der auf den von rechst einlaufenden Sebastian Schrills ablegte – der TuS-Kapitän blieb vor FC-Torhüter Tobias Werdich cool und schob zur 1:0-Führung ein, drei Minuten nach Wiederbeginn. Lukas Kellner verpasste in der Folgezeit, den Vorsprung auszubauen.

Auf der Gegenseite konnte Torhüter Cedomir Radic einen Angriff nur mit einem Ball ins Aus klären. Der folgende Einwurf bescherte Gundelfingen den 1:1-Ausgleich durch den eingewechselten Janik Noller. „Der Angriff war schwer zu verteidigen“, nahm Dittmann seine Innenverteidiger Adrian Hofherr und Sebastian Rosina in Schutz. Zehn Minuten vor Schluss stand erneut TuS-Torhüter Radic im Blickpunkt: Dieses Mal klärte er bravourös per Fußabwehr. „Das war der Gamechanger“ so Trainer Dittmann, dessen Team nun wieder Oberwasser bekam. Und sich in der dritten Minute der Nachspielzeit belohnte. Alexander Bazdrigiannis führte einen Konter über die rechte Seite, setzte erneut Ivkovic in Szene, der seinen Verteidiger mitzog und den Ball am Torhüter vorbei in die lange Ecke setzte. 2:1 – ein Sieg „für Belmin“, wie Dittmann anmerkte. Der Torjäger Idrizovic hatte sich beim Einsatz in der Reserve am Mittwoch das Wadenbein gebrochen und ein Syndesmoseband gerissen (wir berichteten).

„Irgendwann werden schon wieder negative Ergebnisse kommen. Bis dahin genießen wir das Momentum“, so Dittmann.