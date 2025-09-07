Freude über den ersten Sieg

Den Gastgebern merkte man die Verunsicherung nach drei Punktspielpleiten an. "Es gab viele Querschläger. In den ersten 20 Minuten war die Partie aber sehr ausgeglichen. Dann wurden wir nach und nach besser, spielten gut nach vorne", sagte SG-Trainer Ernst Hülsen. Das 1:0 durch Fabian Engelhardt leitete Blerim Dudaj ein, als er über die linke Seite kam und den Schützen bediente. Zwei weitere Tore wurden aufgrund von Abseitsstellungen nicht gegeben. "Beide Entscheidungen sehr fraglich", meinte der Freiburger Coach dazu. Dann rettete Keeper Kyrian Stroh stark bei einem Kopfball von Simon Laß. Kurz vor dem Wechsel zog Blerim Dudaj einfach mal aus 16 Metern ab, nicht ganz unhaltbar landete die Kugel zum 2:0 im Netz.

Gastgeber spielen Konter nicht gut zu Ende

In Halbzeit zwei verflachte die Partie, während Ahlerstedt/Ottendorf kaum noch gute Offensivszenen hatte, spielte die SG ihre Konter nicht zielstrebig genug zu Ende. "Es war jetzt viel Kampf und Krampf. Aber wir gewannen endlich und hielten hinten die Null. Neben Fabian Engelhardt zeigte Kevin Stroh eine gute Leistung. Der Sieg war natürlich gut für die Stimmung auf dem Oederquarter Schützenfest", so Hülsen. Durch den Sieg tauschten die Mannschaften in der Tabelle die Plätze, A/O rutschte auf den letzten Platz.

Schiedsrichter: Marcus Hauschild - Tore: 1:0 Fabian Engelhardt (12.), 2:0 Blerim Dudaj (44.)