Freude beim TVKW: Neue Plätze, neue Umkleiden

Darauf haben die Sporttreibenden in Wittlaer seit vielen Jahren gewartet: Jetzt erhalten sie endlich eine vernünftige Sportanlage. So soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 10. Juli für die Anlage am Grenzweg die Umwandlung eines Tennen-Rasenspielfeldes in ein Kunstrasenjugendspielfeld sowie die Ertüchtigung eines Kleinspielfeldes und den Bau eines Funktionsgebäudes mit Gymnastikraum beschließen.

Nutzer der Anlage sind der Verein TV Kalkum 1911/Wittlaer, der rund 920 Mitglieder zählt, und die benachbarte Franz-Vaahsen-Grundschule, welche den Platz für den Schulsport und für die Unterrichtspausen nutzt. Während die Schüler die Schulturnhalle für Umziehen und Duschen nutzen können, müssen die Vereinssportler mit Provisorien kämpfen. „Die Duschen fallen seit Jahren regelmäßig immer wieder aus und sind jetzt bereits seit drei Monaten defekt“, bemängelte beispielsweise noch vor drei Monaten Norbert Biermann, Mitglied der CDU in der Bezirksvertretung 5, in einer Anfrage an die Verwaltung. „Nur durch aufwendige Improvisation ist das Duschen nach dem Sport dort möglich. Ein unhaltbarer Zustand für die Sportler“, so Biermann.

Aber auch die Sportfelder selbst sind zurzeit nur bedingt zu gebrauchen. So handelt es sich bei dem großen Naturrasenspielfeld um ein ehemaliges Tennenspielfeld, welches durch den Verein 2018 in Eigenleistung in ein Rasenspielfeld umgebaut wurde. „Da es sich hierbei um keinen normgerechten Aufbau handelt, unterliegt dieses Spielfeld erheblichen Einschränkungen hinsichtlich der Nutzbarkeit und bringt zudem einen erhöhten Bedarf in Bezug auf die Pflege und Erhaltung mit sich“, heißt es in einer Verwaltungsvorlage. Durch den geplanten Umbau könne die wöchentliche Nutzungsdauer der Sportfläche erheblich gesteigert und besser an die Bedarfe von Verein, Schule und Freizeitsport angepasst werden. Zusätzlich soll das vorhandene Kunststoffkleinspielfeld aus dem Baujahr 1989 ebenfalls in ein Kunstrasenspielfeld umgebaut werden, um multifunktionale Sportarten zu ermöglichen.