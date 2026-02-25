Freude bei Zinken: "Für die Mannschaft ist das Spiel eine Belohnung"

Die Borussia überzeugt in der Landesliga mit starken Leistungen. Mit 28 Punkten steht die Mannschaft von Cheftrainer Sascha Zinken auf dem dritten Tabellenplatz - nur sieben Zähler trennen Hohenlind von der Spitze.

Der Übungsleiter Lindenthals ist sich allerdings der Qualität des kommenden Pokalgegners bewusst. Zudem hat sein Team aktuell mit Personal-Problemen zu kämpfen. "Der Bonner SC kommt aus einem ganz anderen Rhythmus mit bereits drei Saisonspielen, die alle gewonnen wurden. Wir hingegen haben unser letztes Spiel am elften Februar absolviert und haben nach Karneval auch mit dem ein oder anderen Ausfall zu kämpfen", erklärte Zinken.

Doch trotz einiger Ausfälle glaubt der Übungsleiter an eine überzeugende Leistung seiner Mannschaft. "Natürlich hat der Pokal seine eigenen Gesetze, aber wir sind uns im Klaren darüber, dass bei uns im Spiel alles passen muss, beim Bonner SC der ein oder andere Spieler mit dem Druck, sich zeigen zu wollen, nicht so zu recht kommt. Wenn aber noch ein Quäntchen Glück dazu kommt, sind wir sicherlich in der Lage, den Bonner SC etwas zu ärgern", sagte Zinken.

Unabhängig vom Ausgang der Partie bleibt der Viertelfinaleinzug ein großer Erfolg für den Verein. Das Highlight-Duell gegen den Bonner SC hat sich Hohenlind mit starken Leistungen verdient. "Für die Mannschaft ist das Spiel eine Belohnung für die Entwicklung der letzten Jahre und die Jungs sollen eine hoffentlich tolle Atmosphäre genießen und Energie daraus ziehen", äußerte der Chefcoach der Hausherren über das Duell.

Am Donnerstagabend kommt es zum Aufeinandertreffen. Der Favorit ist klar definiert, doch Hohenlind will sich nicht verstecken und dem Favoriten entschlossen Paroli bieten. Ob die Borussia für eine weitere Pokalüberraschung sorgen kann, wird sich zeigen.