Freude bei Freienbach - Frust bei Dietikon

Derbysieg: Freienbach setzte sich gegen Linth 3:1 durch. – Foto: MANU's Foto Video Art

In der Erstliga-Gruppe 3 sichern sich Freienbach, Höngg und die "Spielvi" wichtige Punkte im Abstiegskampf. Am vorderen Tabellenende dagegen liessen Tuggen und Winterthur U21 Federn. In der Erstliga-Gruppe 2 gab es für Dietikon eine Nullnummer, obwohl die Limmattaler fast eine Halbzeit in Überzahl agieren konnten.

Gewonnen: Freienbach dreht das Derby gegen Linth

Zum ersten Mal in dieser Saison gewinnt der FC Freienbach ein Spiel nach zwischenzeitlichem Rückstand. Die Flühmann-Elf bezwingt Linth 04 dank starker zweiter Halbzeit mit 3:1. Bei herrlichem Frühsommerwetter bot sich ein spannendes Derby zwischen Freienbach und Linth. Die erste Halbzeit entsprach jedoch nicht den idealen Bedingungen: Freienbach dominierte, scheiterte jedoch mit langen Bällen an der Linther Abwehr. Nach 12 Minuten gingen die Glarner überraschend in Führung. Freienbach steigerte sich im Verlauf der ersten Hälfte, vergab jedoch mit einer Doppelchance seine beste Gelegenheit kurz vor der Pause.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Freienbach (@fcfreienbach) Nach der enttäuschenden ersten Halbzeit motivierte Trainer Stefan Flühmann seine Mannschaft in der Kabine. Mit Erfolg: In der 59. Minute erzielte Luca Straub nach einem präzisen Chipball von Jérôme Stähli den Ausgleich. Nur acht Minuten später brachte Cristiano Teixeira Freienbach mit einem starken Schuss aus halblinker Position erstmals in Führung.

Linth wurde erst nach dem Rückstand wieder aktiv, doch Florind Redzepi traf in der 75. Minute nur die Latte. In den letzten Minuten vereitelte Torwart Diego Yanz noch weitere Chancen für Linth. Insgesamt jedoch war die Leistung von Linth zu wenig überzeugend, um sich Punkte auf der Chrummen zu verdienen. Stattdessen entschied Freienbach das Spiel in der 86. Minute. Wieder war es Cristiano Teixeira, der sich diesmal auf der linken Seite durchsetzte und souverän seinen zweiten Treffer erzielte. Gerettet: Schaffhausen mit Last-Minute-Punkt

Die SV Schaffhausen hat im Duell mit dem Vorletzten Mendrisio in extremis ein 2:2-Unentschieden geholt und hält damit die Tessiner auf sechs Punkte Distanz. Die "Spielvi" zeigte dabei Moral. Zweimal lagen die Munotstädter in Rückstand, den finalen 2:2-Ausgleichstreffer erzielte man erst in der Nachspielzeit. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Spielvi (@schwarzweissspielvi) Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Mendrisio (@fcmendrisio) Erkämpft: Höngg ringt WB ein Unentschieden ab

Der SV Höngg hat die aktuelle Formschwäche von Wettswil-Bonstetten ausgenutzt und sich gegen die Ämtler ein wertvolles 1:1 gesichert. Die ersten 45 Minuten waren wenig spektakulär. Beide Mannschaften mühten sich mit Zweikämpfen im Mittelfeld ab, wodurch Offensivaktionen eine Rarität blieben. Am gefährlichsten waren noch zwei Standardsituationen der Wettswiler, die aber auch nicht zum Torerfolg führten. Mehr Fahrt kam erst nach dem Pausentee ins Spiel. Insbesondere das favorisierte Wettswil drückte auf den Führungstreffer. Dieser fiel nach 69 Minuten, als Schneebeli eine Flanke von Figueiredo in der Mitte einschob. Doch Höngg hatte prompt eine Antwort parat: Keine fünf Zeigerumdrehungen später glich der eingewechselte Stocker die Partie wieder aus und sicherte dem SV Höngg so einen wichtigen Zähler im Kampf um den Ligaerhalt. Verloren: Tuggens Formtief hält an

Der FC Tuggen kann im Rennen um die vordersten Plätze keinen Boden gutmachen. Die kriselnden Märchler unterlagen zu Hause YF Juventus mit 0:1.

Siegerfoto nach dem Spiel: YF Juventus schlägt – Foto: YF Juventus