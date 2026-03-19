"Freude" aufs nächste Top-Team - Freie Turner reisen nach Bleckenstedt

– Foto: Stefan Schneider- FT Braunschw

Am Sonntag steht in Bleckenstedt das Duell zweier formstarker Teams auf dem Programm. Es trifft der Tabellendritte auf den Neunten, wobei beide Teams mit starken Serien in die Partie gehen.

Die Freien Turner sind unter dem neuen Coach seit vier Spielen ungeschlagen und bestanden gegen einige Top-Teams. Zurecht stehen sie in der Rückrundentabelle auf Rang zwei. Bleckenstedt ist sogar seit sieben Partien ohne Niederlage und präsentiert sich ebenfalls in starker Form. Das unterstrich zuletzt das Remis gegen den Tabellenführer Vorsfelde.

FT-Trainer Gian Luca Renner blickt mit Respekt auf die Aufgabe: „Wir freuen uns auf das nächste Top-Team der Liga“. Bereits das Hinspiel war intensiv und endete 2:2. Alle vier bisherigen Duelle zuvor gewannen die Braunschweiger. Auch diesmal rechnet Renner mit einem ähnlichen Verlauf: „Ich erwarte ein ähnlich temporeiches Spiel wie in der Hinrunde“.

Dabei liegt der Fokus vor allem auf der Defensive: „Wir dürfen die torgefährliche Offensive nicht ins Spiel kommen lassen“. Mit 51 Toren haben die Germanen die geteilte beste Offensive der Liga und stellen zudem die beste Defensive aller Teams. Gleichzeitig will seine Mannschaft auch im eigenen Ballbesitz zulegen: „Im Spiel mit dem Ball wollen wir wieder einen Schritt nach vorne machen“.