Sowohl Odenkirchen als auch der 1. FC sind wieder in der Bezirksliga zu finden. – Foto: Sascha Hohnen

Freude auf viele Gladbacher Derbys in der Bezirksliga Unsere Redaktion hat zur Umfrage gebeten, die Trainer von acht Bezirksligisten aus Mönchengladbach und dem westlichen Kreis Viersen haben geantwortet. Nur eine Rückmeldung (1. FC Viersen) blieb aus. Die Vereine haben ihre Aufstiegsfavoriten, Überraschungsteams, das eigene Abschneiden und das Niveau der neuen Bezirksliga 2025/26 prognostiziert. Hier sind die Ergebnisse. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 FC Viersen VfR Fischeln DJK Dilkrath FC Mgladbach + 14 weitere

Es gibt unter den regionalen Trainern keinen eindeutigen Favoriten und doch kristallisieren sich zwei heiße Kandidaten heraus. Sowohl TuRa Brüggen als auch der OSV Meerbusch erhalten von den Befragten jeweils fünf Nennungen. „Meerbusch, Tönisberg und Brüggen nehmen aufgrund der Vorsaison eine Favoritenrolle ein“, sagt Odenkirchens Trainer Simon Sommer. Meerbusch war zuletzt hinter DJK Gnadental Vizemeister geworden, Brüggen lief als Dritter ein. „Es sind wieder die Verdächtigen des Vorjahres“, glaubt auch Dony Karaca, Trainer in Neuwerk, und meint damit Brüggen und Meerbusch, ebenso Marathon Krefeld (Neunter der Vorsaison). Er rechnet aber auch seinem Neuwerker Team gute Chancen aus.

Mischen Wickrath und Odenkirchen oben mit?

Drei Trainer haben auch den Landesliga-Absteiger VfR Krefeld-Fischeln auf der Rechnung. Fischeln gehe „nicht unambitioniert in die Saison“, glaubt Brüggen-Trainer Markus Müller. Auf den ersten Blick etwas unerwartet, da diese Kandidaten im Vorjahr lange gegen den Abstieg spielten, werden Odenkirchen und TuS Wickrath jeweils zwei Mal als Favoriten genannt. Doch beide haben sich personell sehr gut verstärkt und gerade Wickraths mäßige Vorsaison sehen sicher viele eher als einmaligen „Ausrutscher“ an. Ein Aufstiegsfavorit mit Außenseiterchancen wird auch als wichtigstes Überraschungsteam genannt – Odenkirchen mit zwei Nennungen. „Eine Überraschung wäre es vielleicht nicht, aber ich denke, dass auch Odenkirchen und Wickrath eine gute Rolle spielen können“, spekuliert Florian Wittkopf, Trainer des 1. FC Mönchengladbach auf ein positives Abschneiden dieser Vereine.