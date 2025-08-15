Freude auf viele Gladbacher Derbys in der Bezirksliga

Es gibt unter den regionalen Trainern keinen eindeutigen Favoriten und doch kristallisieren sich zwei heiße Kandidaten heraus. Sowohl TuRa Brüggen als auch der OSV Meerbusch erhalten von den Befragten jeweils fünf Nennungen. „Meerbusch, Tönisberg und Brüggen nehmen aufgrund der Vorsaison eine Favoritenrolle ein“, sagt Odenkirchens Trainer Simon Sommer. Meerbusch war zuletzt hinter DJK Gnadental Vizemeister geworden, Brüggen lief als Dritter ein. „Es sind wieder die Verdächtigen des Vorjahres“, glaubt auch Dony Karaca, Trainer in Neuwerk, und meint damit Brüggen und Meerbusch, ebenso Marathon Krefeld (Neunter der Vorsaison). Er rechnet aber auch seinem Neuwerker Team gute Chancen aus.
Drei Trainer haben auch den Landesliga-Absteiger VfR Krefeld-Fischeln auf der Rechnung. Fischeln gehe „nicht unambitioniert in die Saison“, glaubt Brüggen-Trainer Markus Müller. Auf den ersten Blick etwas unerwartet, da diese Kandidaten im Vorjahr lange gegen den Abstieg spielten, werden Odenkirchen und TuS Wickrath jeweils zwei Mal als Favoriten genannt. Doch beide haben sich personell sehr gut verstärkt und gerade Wickraths mäßige Vorsaison sehen sicher viele eher als einmaligen „Ausrutscher“ an.
Ein Aufstiegsfavorit mit Außenseiterchancen wird auch als wichtigstes Überraschungsteam genannt – Odenkirchen mit zwei Nennungen. „Eine Überraschung wäre es vielleicht nicht, aber ich denke, dass auch Odenkirchen und Wickrath eine gute Rolle spielen können“, spekuliert Florian Wittkopf, Trainer des 1. FC Mönchengladbach auf ein positives Abschneiden dieser Vereine.
Um den Aufstieg werde Odenkirchen zwar nicht mitmischen, glaubt Dony Karaca. Aber: „Sie werden überraschen und oben mitspielen. Viele haben sie noch nicht auf dem Schirm.“ Das Feld der übrigen Überraschungskandidaten mit jeweils einer Nennung ist breit: Thomasstadt Kempen, der 1. FC Viersen, VfL Tönisberg, Wickrath, SV Lürrip und SC St. Tönis II sind laut der regionalen Trainer die Mannschaften, auf die es zu achten gilt.
Odenkirchens Sommer findet, dass die Prognose zum eigenen Abschneiden kein Glück bringe und winkt ab: „Vor der letzten Saison wurde viel über Odenkirchens Stärke gesprochen, am Ende haben wir mit Ach und Krach die Klasse gehalten. Daher lautet in diesem Jahr die Devise: Weniger schwafeln, mehr machen.“ Davon abgesehen, peilen die meisten Trainer den Klassenerhalt oder einen Mittelfeld-Platz an. Zwei Teams trauen sich ein Abschneiden ganz oben zu: Neuwerk und Brüggen.
Nicht nur Fortuna Dilkrath-Trainer Björn Feldberg freut sich auf viele Duelle zwischen geografisch eng zusammenliegenden Vereinen, was vor allem für die Fans attraktiv sei. „Es gibt viele gute Fußballer in den Mannschaften, das Niveau ist also echt in Ordnung, es wird durchaus anspruchsvoll“, sagt er. Dario Cancian vom SV Lürrip sieht eine „sehr ausgeglichene Liga.“ Türkiyemspor-Trainer Cafer Kapkara geht mehr ins Detail: „Die Liga verspricht jede Menge Spannung – geprägt von temporeichem Spiel und physisch starken Mannschaften.“