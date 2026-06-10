Freud und Leid: Diese Auf- und Absteiger stehen fest

Die Saison neigt sich dem Ende und erste Entscheidungen sind schon gefallen. FuPa Berlin blickt auf alle bereits feststehenden Auf- und Absteiger im 11er Herrenbereich.
Hinweis: In Regional- und Oberliga wird nur auf Berliner Mannschaften geblickt.
Absteiger: Hertha 03 Zehlendorf
Aufsteiger: SV Tasmania Berlin
Absteiger: FC Viktoria Berlin, S.D. Croatia Berlin
Aufsteiger: Füchse Berlin
Absteiger: Polar Pinguin, SSC Südwest
Aufsteiger: FC Internationale
Absteiger: Berolina Mitte, SV Empor Berlin II, DJK SW Neukölln
Aufsteiger: BFC Meteor
Absteiger: FV Wannsee
Aufsteiger: BSV Dersim, SFC Stern 1900 II
Absteiger: FC Spandau 06
Aufsteiger: Delay Sports
Absteiger: Traber FC Mariendorf, SV Stern Britz, BSV Heinersdorf
Aufsteiger: noch offen
Absteiger: TUS Makkabi II (zg.), FC Brandenburg 03
Aufsteiger: TSV Rudow II
Absteiger: FCK Frohnau
Aufsteiger: Fortuna Pankow, SFC Friedrichshain
Absteiger: SG Eichkamp-Rupenhorn, SC Union-Südost
Aufsteiger: Delay Sports II, JFC Berlin
Absteiger: S.D. Croatia Berlin II, BSC Rehberge II
Aufsteiger: Rot-Weiß Hellersdorf
Absteiger: Club-Italia, SV Bau-Union
Aufsteiger: 1. FC PV Nord
Absteiger: SC SW Spandau II
Aufsteiger: SC Lankwitz
Absteiger: 1. FC Lübars II, Corso 99/Vineta
Aufsteiger: NFC Rot-Weiß II, Berlin Lions
Absteiger: Steglitz GB
Aufsteiger: 1. FC Wilmersdorf II
Absteiger: MSV Normannia, BSV Heinersdorf II
Aufsteiger: Wartenberger SV
Absteiger: noch offen
Aufsteiger: noch offen
Aufsteiger: SSC Südwest III
Aufsteiger: noch offen
Aufsteiger: Berliner SC Comet
Aufsteiger: Delay Sports III
Aufsteiger: noch offen
Aufsteiger: Oranje Berlin