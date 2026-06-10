 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Freud und Leid: Diese Auf- und Absteiger stehen fest

Überblick in Berlin

von ser · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mathias Ginelli

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Berlin-Liga
Landesliga Berlin - 1
Landesliga Berlin - 2
BZL Berlin -Staffel 1
BZL Berlin-Staffel 2

Die Saison neigt sich dem Ende und erste Entscheidungen sind schon gefallen. FuPa Berlin blickt auf alle bereits feststehenden Auf- und Absteiger im 11er Herrenbereich.

Hinweis: In Regional- und Oberliga wird nur auf Berliner Mannschaften geblickt.

Regionalliga Nordost

Absteiger: Hertha 03 Zehlendorf

NOFV Oberliga Nord

Aufsteiger: SV Tasmania Berlin

Absteiger: FC Viktoria Berlin, S.D. Croatia Berlin

Berlin-Liga

Aufsteiger: Füchse Berlin

Absteiger: Polar Pinguin, SSC Südwest

Landesliga St. 1

Aufsteiger: FC Internationale

Absteiger: Berolina Mitte, SV Empor Berlin II, DJK SW Neukölln

Landesliga St. 2

Aufsteiger: BFC Meteor

Absteiger: FV Wannsee

Bezirksliga St. 1

Aufsteiger: BSV Dersim, SFC Stern 1900 II
Absteiger: FC Spandau 06

Bezirksliga St. 2

Aufsteiger: Delay Sports

Absteiger: Traber FC Mariendorf, SV Stern Britz, BSV Heinersdorf

Bezirksliga St. 3

Aufsteiger: noch offen

Absteiger: TUS Makkabi II (zg.), FC Brandenburg 03

Kreisliga A St. 1

Aufsteiger: TSV Rudow II

Absteiger: FCK Frohnau

Kreisliga A St. 2

Aufsteiger: Fortuna Pankow, SFC Friedrichshain

Absteiger: SG Eichkamp-Rupenhorn, SC Union-Südost

Kreisliga A St. 3

Aufsteiger: Delay Sports II, JFC Berlin

Absteiger: S.D. Croatia Berlin II, BSC Rehberge II

Kreisliga A St. 4

Aufsteiger: Rot-Weiß Hellersdorf

Absteiger: Club-Italia, SV Bau-Union

Kreisliga B St. 1

Aufsteiger: 1. FC PV Nord

Absteiger: SC SW Spandau II

Kreisliga B St. 2

Aufsteiger: SC Lankwitz

Absteiger: 1. FC Lübars II, Corso 99/Vineta

Kreisliga B St. 3

Aufsteiger: NFC Rot-Weiß II, Berlin Lions

Absteiger: Steglitz GB

Kreisliga B St. 4

Aufsteiger: 1. FC Wilmersdorf II

Absteiger: MSV Normannia, BSV Heinersdorf II

Kreisliga B St. 5

Aufsteiger: Wartenberger SV

Absteiger: noch offen

Kreisliga C St. 1

Aufsteiger: noch offen

Kreisliga C St. 2

Aufsteiger: SSC Südwest III

Kreisliga C St. 3

Aufsteiger: noch offen

Kreisliga C St. 4

Aufsteiger: Berliner SC Comet

Kreisliga C St. 5

Aufsteiger: Delay Sports III

Kreisliga C St. 6

Aufsteiger: noch offen

Kreisliga C St. 7

Aufsteiger: Oranje Berlin