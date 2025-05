Freud und Leid

Es entwickelte sich auf dem Tierberg das erwartete Spiel. Der Spitzenreiter aus der Rhön traf auf den erwartet zweikampfstarken und tiefstehenden Gegner. Dabei übernahmen die Borsch von Beginn an die Initiative und drückten auf ein Führungstor. Jedoch waren die Gäste auch mit dem Aluminium nicht im Bunde, Kapitän Bittorf und Topscorer Göb trafen jeweils nur den Pfosten. Letztendlich führte der Favorit dennoch zur Pause nach einem verwandelten Handelfmeter von Göb (32.). „Wir hätten zur Pause eigentlich auf 3:0 stellen müssen“, sagte Borsch-Trainer Andreas Mannel im Fazit nach dem Sieg. Dabei hatte der Meistercoach auch im Blick, dass seine Elf zu Beginn der zweiten Hälfte etwas die Zügel schleifen ließ und damit die SG Lauscha/Neuhaus zum Ausgleich einlud - 1:1 durch Lukas Zapf nach Vorlage von Max Töpfer (50.). Danach entwickelte sich ein offenes Spiel, welches letztendlich durch eine weitere Standardsituation entschieden wurde. Fabian Göb setzte einen Freistoß aus 25 Meter mit seinem 21. Saisontor direkt in den Torwinkel zum spielentscheidenden Treffer - 2:1 (65.). Der Spitzenreiter verteidigte danach aufopferungsvoll und ließ nur noch eine Möglichkeit durch Knezic zu, der in der Nachspielzeit allerdings über die Querlatte schoss.