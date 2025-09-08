– Foto: SC Blau-Weiß Papenburg 3

Fresenburg feiert ersten Saisonsieg - 2:0 gegen BW Papenburg III SV Fortuna Fresenburg hat am Sonntag den ersten Dreier der neuen Saison eingefahren. Vor 996 Zuschauern im FuPa-Liveticker setzte sich die Mannschaft von Trainer Dieter Wilken verdient mit 2:0 gegen SC Blau-Weiß Papenburg III durch. Den Bericht aus Fresenburg lieferte Jan-Niklas Meester im Liveticker.

Die Fortuna begann druckvoll und kam früh zu guten Gelegenheiten. Kremer, Robin und mehrfach Kanne scheiterten zunächst noch am gut aufgelegten Gäste-Keeper oder an der eigenen Präzision. In der 19. Minute war der Bann jedoch gebrochen: Nach Ballgewinn von Suren spielte Kremer den Ball auf Jonas Kanne, der sich auf der Außenbahn durchsetzte und den Ball ins lange Eck zum 1:0 vollendete, sein drittes Saisontor. Bis zur Pause blieb Fresenburg das aktivere Team, verpasste es aber, die Führung auszubauen. Papenburg tauchte nur selten gefährlich vor dem Tor der Fortuna auf. Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild: Fresenburg dominierte, verpasste jedoch mehrfach die Vorentscheidung. Kanne, Schulte-Greve und Rohen ließen hochkarätige Chancen liegen.

Die Gäste meldeten sich nur vereinzelt zurück, unter anderem durch Venema (54.) und Remmers (73.), die mit ihren Abschlüssen knapp scheiterten. In der Schlussphase warf Papenburg noch einmal alles nach vorne, doch in der Nachspielzeit sorgte Fresenburg für die Entscheidung: Erneut war Kanne beteiligt, als seine Hereingabe von BW-Verteidiger Jan-Frederic Remmers unglücklich ins eigene Tor gelenkt wurde (90.+4). Kurz darauf war Schluss, Fresenburg bejubelte den ersten Sieg der Saison. „Da ist der erste Sieg für die Fortuna!“, fasste Liveticker-Autor Jan-Niklas Meester die Partie treffend zusammen.

