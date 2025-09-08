Fresenburg feiert ersten Saisonsieg - 2:0 gegen BW Papenburg III
SV Fortuna Fresenburg hat am Sonntag den ersten Dreier der neuen Saison eingefahren. Vor 996 Zuschauern im FuPa-Liveticker setzte sich die Mannschaft von Trainer Dieter Wilken verdient mit 2:0 gegen SC Blau-Weiß Papenburg III durch. Den Bericht aus Fresenburg lieferte Jan-Niklas Meester im Liveticker.
Die Fortuna begann druckvoll und kam früh zu guten Gelegenheiten. Kremer, Robin und mehrfach Kanne scheiterten zunächst noch am gut aufgelegten Gäste-Keeper oder an der eigenen Präzision. In der 19. Minute war der Bann jedoch gebrochen: Nach Ballgewinn von Suren spielte Kremer den Ball auf Jonas Kanne, der sich auf der Außenbahn durchsetzte und den Ball ins lange Eck zum 1:0 vollendete, sein drittes Saisontor.
Bis zur Pause blieb Fresenburg das aktivere Team, verpasste es aber, die Führung auszubauen. Papenburg tauchte nur selten gefährlich vor dem Tor der Fortuna auf. Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild: Fresenburg dominierte, verpasste jedoch mehrfach die Vorentscheidung. Kanne, Schulte-Greve und Rohen ließen hochkarätige Chancen liegen.
Die Gäste meldeten sich nur vereinzelt zurück, unter anderem durch Venema (54.) und Remmers (73.), die mit ihren Abschlüssen knapp scheiterten. In der Schlussphase warf Papenburg noch einmal alles nach vorne, doch in der Nachspielzeit sorgte Fresenburg für die Entscheidung: Erneut war Kanne beteiligt, als seine Hereingabe von BW-Verteidiger Jan-Frederic Remmers unglücklich ins eigene Tor gelenkt wurde (90.+4).
Kurz darauf war Schluss, Fresenburg bejubelte den ersten Sieg der Saison. „Da ist der erste Sieg für die Fortuna!“, fasste Liveticker-Autor Jan-Niklas Meester die Partie treffend zusammen.
TuS Lingen I entscheidet vereinsinternes Derby gegen TuS II mit 5:2 für sich Lingen.
Premiere beim TuS: Erstmals traf die erste auf die zweite Mannschaft in einem Pflichtspiel und die Zuschauer bekamen bei sommerlicher Hitze ein unterhaltsames Derby zu sehen. Am Ende setzte sich die Erste verdient mit 5:2 durch. Der Liveticker von Markus Meer verzeichnete bereits über 2.000 Aufrufe (2.065).
In der Anfangsphase war es die Reserve, die mutig aufspielte und Vorteile hatte. Doch nach rund 25 Minuten übernahm die „Erste“ klar das Kommando. Den Auftakt machte Hendrik Müller, der nach einem glänzenden Steckpass von Colin Hammacher zur 1:0-Führung einschob (35.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Hammacher selbst per Freistoß nach (45.+5).
Direkt nach Wiederanpfiff schlug erneut Hammacher zu: Über Zuspiel von Sousa vollendete er zum 3:0 (46.), nur wenige Minuten später markierte der Kapitän gar das 4:0 (51.). Als die Partie schon entschieden schien, kam TuS II zurück: Kledian Zllamja verwandelte einen Handelfmeter sicher zum 1:4 (63.), und Besnik Rrahmani verkürzte nach Noori-Vorarbeit sogar auf 2:4 (85.). Nun wackelte die Erste kurzzeitig, ehe Joker Masiiwa Givemore Chimbwanda nach Vorarbeit von Henri Lohle den Schlusspunkt setzte - 5:2 (87.).
Der Schiedsrichter leitete die faire Partie ohne eine einzige Karte. Unter großem Applaus endete das vereinsinterne Derby mit einem verdienten Sieg für die „Erste“.