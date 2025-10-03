Fresenburg bezwingt Fatihspor: Eine Art Sensation

Die Erwartungen waren hoch, denn die türkischstämmigen Fans hatten sich in großen Zahlen versammelt, um ihre Helden anzufeuern. Man spürte die Vorfreude in der Luft, als die Uhr auf 20 Uhr zuging. Die Zuschauer warteten ungeduldig, doch der Schiedsrichter Ole Wessels aus Surwold ließ auf sich warten. Fragen schwirrten durch die Menge: „Warum fangen wir nicht an?“ und „Wo bleibt der Schiri?“. Schließlich kam der Kassenwart, ein ehemaliger Spieler der ersten Mannschaft, ins Spiel. Mit einem Lächeln stellte er fest, dass ein Auto am Parkplatz angekommen war – und tatsächlich, kurze Zeit später erschien Wessels. Entspannt atmeten die Fans auf, als es endlich Zeit war, die Spieler auf den Platz zu rufen.