Frericks macht’s vor der Pause klar, Egbers danach spannend

Der SV Concordia Emsbüren hat am sechsten Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim SC Spelle-Venhaus U23 setzte sich die Mannschaft nach starker erster Halbzeit knapp mit 2:1 durch. Der Liveticker von Marcel Geissing auf FuPa.net verzeichnete 3.935 Aufrufe. Die Gäste erwischten den besseren Start: Nach einem langen Ball von Eike Gongoll brachte Sven Wulkotte Concordia in der 19. Minute in Führung. Kurz vor der Pause legte Bennet Frericks nach Vorarbeit von Hendrik Lohaus zum 2:0 nach (45.). Spelle tat sich in den ersten 45 Minuten schwer, kam kaum zu klaren Abschlüssen und ging mit dem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Bild: Spelle-Venhaus kam aktiver aus der Pause und belohnte sich früh mit dem Anschlusstreffer durch Markus Egbers (51.). Die Gastgeber drängten nun verstärkt auf den Ausgleich, während Emsbüren vermehrt auf Konter setzte. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte. Trotz intensiver Schlussphase blieb es beim knappen 2:1-Erfolg für Emsbüren, das mit dem Auswärtssieg wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel sammelte. Spelle verpasste es hingegen, die gute zweite Halbzeit zu krönen.

