Wie schon im Hinspiel schaffte es Vorwärts Nordhorn II dem SV Olympia Laxten weh zu tun. Damals trafen die Norhorner ganz spät zum 2:2 und versauten den Gäste den Auswärtssieg. Auch im Rückspiel sah es nun zunächst nach einem Dreier für Laxten aus, welche nach achtzehn Minuten in Führung gingen. Der Treffer sorgte allerdings dafür, dass die Gäste aus Nordhorn aufwachten und binnen sechs Minuten die Partie komplett drehten. So ging es mit einer 1:2-Führung in die Kabine, an der auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr gedreht wurde.