Der Krise der SG Freren ist vorüber, dabei sah am Anfang gar nicht danach aus. Steffen Lankhorst brachte die Gäste aus Neuenhaus nach achtzehn Minuten in Führung, musste aber zusehen, wie die Gastgeber kurz vor der Halbzeit doch noch ausgleichen konnten. In der zweiten Halbzeit nahm die Partie dann so richtig Fahrt auf. Letztendlich endetet die Partie mit 6:2, womit die Krise der Frerener, nach drei Niederlagen am Stück, sein Ende gefunden hat.