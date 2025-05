Die Reserve von Spelle-Venhaus nahm am vergangen Freitag eine unerwartete Klatsche bei Alemannia Salzbergen hin und will nun zurück zu alter Stärke finden. Besonders dankbar ist die anstehende Aufgabe allerdings nicht, denn mit Union Lohne reist der aktuelle Spitzenreiter an. Die Mannschaft von Dennis Brode will den aktuellen Vorsprung auf Freren möglichst halten und im besten Falle weiter ausbauen. Für die Gastgeber braucht es eine besondere Leistung.