Freren will gegen Eintracht Nordhorn die Tabellenspitze zurück

Am Dienstagabend steht das nächste absolute Topspiel in der Bezirksliga Weser-Ems an. Vor dem Spieltag war die SG Freren Tabellenführer, was sich vorübergehend durch den Sieg von Union Lohne in Neuenhaus, geändert hat. Union sprang ,an Freren vorbei, an die Spitze und fühlt sich dort sehr wohl. Freren hat aber keinerlei Interesse daran den so beliebten Platz langfristig abzugeben und wird nun am Dienstagabend alles dafür tun, dass dieses auch nicht eintritt. Wir haben mit beiden Trainern gesprochen.