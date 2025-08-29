Freren will die Tabellenspitze zurück – Wegweisendes Spiel in Werlte

Der 5. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht reichlich Spannung. Tabellenführer Union Lohne hat bereits unter der Woche vorgelegt und sich mit einem 3:1-Sieg gegen Bad Bentheim an die Spitze gesetzt. Nun liegt der Druck auf den Verfolgern aus Freren, Spelle-Venhaus II, Neuenhaus und Schwefingen, die am Wochenende nachziehen müssen. Gleichzeitig rücken auch die Teams aus dem Tabellenkeller in den Fokus – erste richtungsweisende Partien stehen an, in denen es bereits um wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht.
Union Lohne hat bereits am Mittwoch vorgelegt und durch einen 3:1-Heimsieg gegen den SV Bad Bentheim die Tabellenführung übernommen. Mit 11 Punkten aus fünf Partien steht das Team von Trainer Dennis Brode nun ganz oben – und zwingt die Verfolger aus Freren, Neuenhaus, Spelle-Venhaus II und Schwefingen zum Nachziehen.
Aufsteiger Emsbüren konnte nach dem Auftaktsieg gegen Weiße Elf Nordhorn keinen Sieg mehr einfahren und will das nun ändern, trifft dabei aber auf das spielstarke Team aus Altenlingen, das mit sieben Punkten ordentlich in die Saison gestartet ist. Vor allem der jüngste 3:0-Auswärtssieg in Schwefingen sorgte für Aufsehen. Für beide Teams könnte dieses Duell die Weichen stellen: geht es Richtung obere Tabellenhälfte oder ins graue Mittelfeld?
Während Union Lohne unter der Woche bereits vorlegen konnte und sich zwischenzeitlich an die Tabellenspitze befördert hat, will die SG Freren nun nachziehen und sich den Platz an der Sonne zurückholen. Freren-Coach Florian Hoff warnt dabei aber vor einem ungemütlichen Gegner und weiß, dass es kein Selbstläufer wird.
Aufsteiger Veldhausen wartet nach dem furiosen 6:3 über Bad Bentheim noch auf den zweiten Saisonsieg. Gegen die Weiße Elf, die bislang ebenfalls nur schwer in Tritt kommt, steht schon ein richtungsweisendes Duell im unteren Tabellendrittel an. Die Gäste haben allerdings das Momentum auf der eigenen Seite – zuletzt feierte man beim 3:2-Sieg den ersten Dreier der Saison.
Alemannia Salzbergen hat bislang mehr Schatten als Licht gezeigt und musste zuletzt gegen Weiße Elf Nordhorn den nächsten Rückschlag hinnehmen. Nun wartet mit Schwefingen einer der stärksten Ligastarts – drei Siege aus vier Spielen sprechen eine klare Sprache. Doch Salzbergen ist heimstark und wird sich gegen den Favoriten nicht kampflos ergeben.
Das Duell der Zweitvertretungen – Während Vorwärts II noch ohne Niederlage ist, aber erst einmal gewinnen konnte, hat die Reserve von Spelle-Venhaus bereits drei Siege eingefahren aber auch schon eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Gäste gehen als leichter Favorit, sollten die defensiv stabil stehenden Norhorner aber keineswegs unterschätzen.
Emslage steckt mit nur drei Punkten im Tabellenkeller fest, während Borussia Neuenhaus mit drei Siegen stark gestartet ist und die gute Form zuletzt gegen Werlte (4:2) bestätigen konnte. Borussia-Coach Steffen Wolf will sich aber nicht von den guten Ergebnissen der letzten Wochen beeinflussen lassen und geht von einem kampfbetonten Spiel aus.
Das Duell zweier Teams, die sich frühzeitig aus dem Tabellenkeller verabschieden wollen. Aufsteiger Werlte zeigte Licht und Schatten, Laxten kommt auch noch nicht so wirklich aus dem Knick. Laxten-Coach Daniel Holtgers warnt vor einem physischen Gegner und geht davon aus, dass die Tagesform ein entscheidender Faktor sein wird.