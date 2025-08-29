Freren will die Tabellenspitze zurück – Wegweisendes Spiel in Werlte

Der 5. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht reichlich Spannung. Tabellenführer Union Lohne hat bereits unter der Woche vorgelegt und sich mit einem 3:1-Sieg gegen Bad Bentheim an die Spitze gesetzt. Nun liegt der Druck auf den Verfolgern aus Freren, Spelle-Venhaus II, Neuenhaus und Schwefingen, die am Wochenende nachziehen müssen. Gleichzeitig rücken auch die Teams aus dem Tabellenkeller in den Fokus – erste richtungsweisende Partien stehen an, in denen es bereits um wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht.

Union Lohne hat bereits am Mittwoch vorgelegt und durch einen 3:1-Heimsieg gegen den SV Bad Bentheim die Tabellenführung übernommen. Mit 11 Punkten aus fünf Partien steht das Team von Trainer Dennis Brode nun ganz oben – und zwingt die Verfolger aus Freren, Neuenhaus, Spelle-Venhaus II und Schwefingen zum Nachziehen. Zum ausführlichen Nachbericht

Aufsteiger Emsbüren konnte nach dem Auftaktsieg gegen Weiße Elf Nordhorn keinen Sieg mehr einfahren und will das nun ändern, trifft dabei aber auf das spielstarke Team aus Altenlingen, das mit sieben Punkten ordentlich in die Saison gestartet ist. Vor allem der jüngste 3:0-Auswärtssieg in Schwefingen sorgte für Aufsehen. Für beide Teams könnte dieses Duell die Weichen stellen: geht es Richtung obere Tabellenhälfte oder ins graue Mittelfeld?

