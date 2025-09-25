Freren verpasst in letzter Minute den Sieg beim Tabellenführer

Florian Hoff zeigt sich nach der Partie dennoch zufrieden und weiß, was seine Mannschaft auf den Platz gebracht hat – „Insgesamt stand der Name Topspiel über 90 Minuten hinweg auf dem Programm. Unsere Chancenverwertung hätte heute besser sein müssen. Der Torwart von Nordhorn hat auch überragend gehalten. Nach der Führung hätten wir gerne die Punkte mit nach Freren genommen, aber leider hat es nicht gereicht.

Im Vergleich zu den letzten Wochen war es von uns eine riesen Leistungssteigerung und das nehmen wir mit.“ Freren war somit kurz davor zumindest zwischenzeitlich die Tabellenführung zu übernehmen, doch in der 94. Minute ließ der Keeper der Gäste Malte Tigges einen vermutlich harmlosen Schuss des Nordhorners Jonathan Klokkers durch die Beine kullern. Nichtsdestotrotz konnte die Mannschaft von Florian Hoff mit erhobenen Hauptes den Platz verlassen und hat mit dem Remis beim Spitzenreiter das Titelrennen neu aufgemischt.