Freren und Eintracht Nordhorn in Verfolgerrolle – Herzlake gefordert

Die Bezirksliga Weser-Ems geht in die heiße Phase und so langsam wird es ernst. Ein Blick auf die Tabelle macht deutlich, dass von Vorentscheidungen sowohl im Tabellenkeller als auch im Titelrennen keine Rede sein kann. Vor allem am Freitag liegt der Fokus auf die beiden Titelanwärter SG Freren und Eintracht Nordhorn, welche beide in Zugzwang sind, um Spitzenreiter Union Lohne, welcher am Sonntag spielt, nicht davon ziehen zu lassem. Wir geben einen Überblick über alle anstehenden Partien.