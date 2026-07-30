Freren startet mit Kantersieg - Listrup zahlt Lehrgeld

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Die SG Freren ist mit einem souveränen 5:0 (1:0) beim SV Listrup in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Der Aufsteiger hielt die Partie im ersten Bezirksligaspiel der Vereinsgeschichte zunächst offen, musste kurz vor der Pause durch Bennet Thelen (40.) jedoch den Rückstand hinnehmen.

Nach dem Seitenwechsel spielte Freren seine Klasse aus. Jan-Hendrick Wecks traf doppelt (52., 55.), Yannik Krüp erhöhte per Kopf auf 4:0 (67.). Wecks schnürte mit dem 5:0 seinen Dreierpack (84.), ehe Alexander Maue mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel den Schlusspunkt setzte (87.). Während Freren seine Ambitionen auf die Spitzengruppe unterstrich, erlebte Listrup bei seiner Bezirksliga-Premiere einen bitteren Auftakt.