Freren setzt auf Heimstärke – Hoff fordert Reaktion im Waldstadion

„Wir haben die letzten beiden Spiele zu Hause gewonnen, da wollen wir natürlich weiter ansetzen“, betont Frerens Coach Florian Hoff im Vorfeld der Partie. Die Zielrichtung ist klar: Die Heimserie soll ausgebaut werden, der dritte Dreier in Folge im eigenen Stadion wäre ein starkes Signal im engen Tabellenrennen.

Gerade deshalb liegt der Fokus weniger auf dem Resultat als auf der Art und Weise des Auftritts. Freren will mit Klarheit und Struktur auftreten, dabei jedoch variabler agieren. „Wir wollen mit einer bestimmten Idee zum Erfolg kommen, wir wollen etwas variabler aufgestellt sein“, so Hoff.

Dass die jüngsten Ergebnisse nicht automatisch mit überzeugenden Leistungen einhergingen, verschweigt Hoff nicht. Beim 1:1 gegen den Tabellenletzten VfL Emslage blieb Freren hinter den eigenen Ansprüchen zurück. „Wenn man auf das Ergebnis gegen Emslage schaut, war es schon kein gutes Spiel von uns. Das wollen wir irgendwie auch vergessen machen jetzt, durch eine gute Leistung gegen Vorwärts II.“

Respekt vor einem spielstarken Gegner

Der Blick auf den Gegner fällt respektvoll aus. Vorwärts II überzeugte zuletzt mit einem knappen Ergebnis gegen SV Bad Bentheim und hat mehrfach bewiesen, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch etablierte Teams zu fordern.

„Gegen einen Gegner, der auch guten Fußball spielt, mit jungen Spielern, die auch Bock haben, wirklich erfolgreichen Fußball zu spielen“, beschreibt Hoff die Stärken der Gäste. Und weiter: „Ich glaube, man sieht auch durch das knappe Ergebnis gegen Bentheim von Vorwärts Nordhorn, dass da was auf uns zukommen wird und die uns definitiv fordern werden.“

In der Tabelle liegt Freren mit 40 Punkten auf Rang vier, Vorwärts II folgt mit 33 Zählern im gesicherten Mittelfeld. Ein Heimsieg könnte die Position der Gastgeber weiter festigen – und den Druck auf die Konkurrenz erhöhen.

Hoffnung auf Unterstützung

Neben taktischen Überlegungen setzt Hoff auch auf die Atmosphäre im Waldstadion. „Wir hoffen, dass die Frerener Zuschauer morgen Abend den Weg ins Waldstadion finden, um uns zu unterstützen.“ Die Heimkulisse könnte in einem voraussichtlich intensiven Duell zum Faktor werden.

Die Marschroute ist eindeutig formuliert: „Wir erhoffen uns, dass wir vielleicht dann den nächsten Dreier einfahren und dann wäre das der dritte Sieg im Waldstadion in Folge.“

Freren hat die Chance, seine Heimstärke weiter zu untermauern – muss dafür jedoch eine Leistungssteigerung zeigen. Gegen ein ambitioniertes, junges Team aus Nordhorn wird ein konzentrierter, variabler und entschlossener Auftritt gefragt sein.