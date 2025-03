Punkteteilung in Laxten – Die Gäste aus Nordhorn kommen zwei mal zurück und können auf die Führungstreffer der Gastgeber antworten. Die beiden Team bleiben so im Mittelfeld der Tabelle, mit einem Sieg hatte Weiße Elf noch ein wenig nach oben schielen können.

Der Spitzenreiter kann sich für das Hinspiel revanchieren und gewinnt aufgrund einer konzentrierten Leistung verdient mit 4:0 in Altenlingen. SG Freren Trainer Florian Hoff zeigt sich nach dem Spiel sehr zufrieden und lobt vor allem die Effektivität in der zweiten Halbzeit. „Wir sind in der zweiten Halbzeit sehr effektiv vor dem Tor gewesen und haben fast alle unsere Chancen in Tore umgemünzt. Zeitgleich haben wir es geschafft, sehr sauber die Angriffe von Altenlingen weg zu verteidigen.“, so Hoff. Darüber hinaus habe der Sieg vor allem in Hinblick auf das Hinspiel einen besonderen Stellenwert.