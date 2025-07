Freren holt Bronze

Lingen. Der SV Freren hat sich am Sonntag den dritten Platz bei der Lingener Stadtmeisterschaft gesichert. Im kleinen Finale setzte sich der Bezirksligist mit 5:1 (3:0) gegen den SV Brögbern durch – und zeigte dabei, dass zwischen Pflicht und Kür manchmal nur ein schmaler Grat liegt.

Freren erwischte einen Blitzstart: Jan-Hendrik Wecks traf bereits in der 6. Minute, Hoff legte in der 20. nach und köpfte nach zahlreichen Eckbällen in der 37. Minute zum 3:0 ein. Trotz klarer Führung schaltete der Favorit jedoch phasenweise in den Verwaltungsmodus, was Brögbern mit langen Bällen und einer starken Torwartleistung zumindest ansatzweise ins Spiel brachte.