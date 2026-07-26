Freren fegt SuS Darme mit 0:9 weg Ein Zwei-Klassen-Unterschied auf dem Platz: Bezirksliga-Titelkandidat lässt dem stolzen Gewinner des Emsland-Kreispokals nicht den Hauch einer Chance. von Gerry Grave · Heute, 19:48 Uhr · 0 Leser

Die SG Freren hat in der ersten Runde des Bezirkspokals Weser-Ems ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft überrollte den amtierenden Kreispokalsieger SuS Darme auswärts mit 0:9. Trainer und Spieler schonten dabei keineswegs ihre Kräfte. Freren rotierte kräftig durch und gab einigen Leistungsträgern eine bewusste Pause. Die nachgerückten Akteure fügten sich jedoch nahtlos ein und lieferten eine meisterhafte Leistung ab.

Rotationsmaschine läuft von Beginn an heiß Wer dachte, dass die Umstellungen im Frerener Kader zu Abstimmungsproblemen führen würden, sah sich schnell getäuscht. Die Mannschaft zeigte sich von der ersten Minute an hungrig und spielfreudig. Christoph Ahrens eröffnete bereits in der 12. Minute den Torreigen. Nur zehn Minuten später erhöhte Bennet Thelen auf 0:2. Dies war gleichzeitig der Pausenstand, in dem Darme das Ergebnis mit großem Einsatz noch halbwegs in Grenzen halten konnte.

Schießbude nach dem Seitenwechsel

Nach dem Wiederanpfiff brach die Defensive der Hausherren jedoch komplett in sich zusammen. Innerhalb von nur vierzehn Minuten war die Partie endgültig entschieden. Jan-Hendrik Wecks traf in der 52. und 55. Minute per Doppelpack. Kurz darauf schraubte Bennet Thelen das Ergebnis bereits auf 0:5 hoch. Ab diesem Moment glich das Spielfeld einer Schießbude auf der Kirmes. Freren konnte sich die Ecke quasi aussuchen und schoss den Kreispokalsieger regelrecht sturmreif.

„Einziges Manko“ am torreichen Nachmittag Der Widerstand von SuS Darme war nun vollständig gebrochen. Patrick Stegemann markierte in der 67. Minute das 0:6. Danach machten die beiden Torjäger des Tages ihre Dreierpacks perfekt. Bennet Thelen vollendete in der 71. Minute seinen Hattrick. Jan-Hendrik Wecks zog in der 76. Minute nach und stellte auf 0:8. Kurz vor dem Abpfiff sorgte Alexander Maue in der 90. Minute für den 0:9-Endstand. Aus Frerener Sicht gab es nach dem Schlusspfiff nur ein „einziges Manko“ zu beklagen: Die magische zweistellige Marke wurde ganz knapp verfehlt. Dennoch zollten die Zuschauer auch den Gastgebern Respekt. Die Darmer kämpften aufopferungsvoll und zeigten phasenweise eine wirklich gute Defensivleistung. Gegen diesen übermächtigen Gegner war jedoch einfach kein Kraut gewachsen. Immerhin spielt die SG Freren als erklärter Titelkandidat in der Bezirksliga ganze zwei Klassen höher als der Kreisligist aus Darme.