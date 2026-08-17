Freren bleibt ungeschlagen und gewinnt auch in Salzbergen

Dass der Auswärtssieg für Freren keineswegs ein Selbstläufer war, zeigte sich vor allem in der ersten Halbzeit. Salzbergen verteidigte diszipliniert und machte es dem Favoriten lange schwer, klare Lücken zu finden. Gleichzeitig boten sich den Gästen bereits vor der Pause mehrere Möglichkeiten, die Partie früh in die gewünschte Richtung zu lenken. Aus Sicht von Wald hätte sich seine Mannschaft angesichts des Chancenplus durchaus früher belohnen können.

Am Ende stand ein 2:0, das Wald als verdient einordnete – verbunden mit der Erkenntnis, dass es genau die erwartet harte Arbeit gewesen sei.

Stattdessen brauchte Freren Geduld, bis schließlich der entscheidende „Dosenöffner“ gefunden wurde. Der Treffer fiel aus Sicht des Trainers zwar etwas später als erhofft, änderte aber die Statik der Partie. In der 83. Minute brachte zunächst Christoph Ahrens die Gäste auf die Siegerstraße, wenig später machte der eingewechselte Hmayun Nazari alles klar.

Besonders zufrieden zeigte sich der Frerener Coach mit der Defensive. Erneut blieb seine Mannschaft ohne Gegentor und präsentierte sich auch in Salzbergen äußerst stabil. Gleichzeitig erwies sich die Breite des Kaders als wichtiger Faktor: Mit den Einwechslungen konnte Freren im weiteren Spielverlauf noch einmal zusätzliche Frische und Power auf den Platz bringen. Eine Qualität, die gerade in engen Partien den Unterschied machen kann.

Damit steht die SG Freren nach drei Spieltagen bei sieben Punkten und 10:2 Toren. Lediglich beim 2:2 gegen den VfL Weiße Elf Nordhorn musste die Wald-Elf bislang Punkte abgeben. Nach dem 6:0 zum Auftakt bei Aufsteiger SV Listrup und dem nun folgenden 2:0 in Salzbergen hat sich Freren zunächst auf Rang zwei festgesetzt. Spitzenreiter ist die zweite Mannschaft des SV Vorwärts Nordhorn mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten.

Laxten wartet zum Auftakt des nächsten Heimspiels

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt der SG Freren allerdings nicht. Bereits am Freitag, (21. August) steht der vierte Spieltag auf dem Programm. Dann empfängt Freren den SV Olympia Laxten. Die Gäste haben bislang zwei Partien absolviert und dabei drei Punkte gesammelt. Nach einem 0:6 gegen den ASV Altenlingen gelang Laxten am vergangenen Spieltag mit dem 5:2 bei den SF Schwefingen der erste Saisonsieg.

Freren will derweil seine starke Frühphase bestätigen und den Platz in der Spitzengruppe verteidigen. Nach dem Arbeitssieg in Salzbergen geht es nun darum, die defensive Stabilität mitzunehmen und auch offensiv wieder für klare Verhältnisse zu sorgen. Für Wald und seine Mannschaft bietet sich damit die nächste Gelegenheit, den bislang positiven Saisonstart weiter auszubauen.