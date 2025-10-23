Freren bereit für den nächsten Härtetest in Bad Bentheim

„Bei einem möglichen tiefen Platz wird es definitiv ein Kampfspiel. Wir müssen den Platz und Gegner definitiv annehmen“, so Hoff.

Der Trainer erwartet einen unangenehmen Gegner:

„Bad Bentheim ist für mich immer noch eine Wundertüte. Der Start war nicht so überzeugend, aber sie haben es geschafft, zuhause starke Leistungen abzurufen und dahingehend sind wir gewarnt. Wir müssen hellwach sein und dürfen keine Fehler machen. Unsere eigenen Fehler wurden in den letzten Spielen auch teilweise bestraft.“

Trotz der zu erwartenden schwierigen Bedingungen blickt Hoff zuversichtlich auf das Spiel:

„Wir wissen aber auch um unsere Stärken und versuchen, diese auf den Platz zu bringen und etwas Zählbares aus Bad Bentheim mitzunehmen.“

In der Tabelle der Bezirksliga Weser-Ems steht die SG Freren mit 22 Punkten aus 11 Spielen auf Rang vier und damit weiterhin in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Gastgeber SV Bad Bentheim belegt aktuell mit 14 Punkten den elften Platz und möchte vor heimischem Publikum wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld sammeln.

Angesichts des Wetters und der Platzverhältnisse dürfte die Begegnung vor allem durch Kampfgeist, Zweikampfstärke und Einsatzwillen geprägt sein – ideale Voraussetzungen für ein spannendes Bezirksliga-Duell.

Anpfiff ist am Sonntag um 14:00 Uhr in Bad Bentheim.