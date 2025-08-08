Frellstedt im Doppel-Einsatz – Der 2. Spieltag der Kreisliga Helmstedt

– Foto: Marcel Eichholz

Die Kreisliga Helmstedt geht in den 2. Spieltag – und der hat es in sich. Bevor der reguläre Spieltag am Wochenende startet, steht am Freitagabend zunächst das Nachholspiel zwischen dem MTV Frellstedt und der SG Rottorf/Viktoria Königslutter an – eine Partie mit viel Brisanz. Während Frellstedt nach einem starken Pokalauftritt mit breiter Brust aufläuft, muss Königslutter gleich zweimal binnen 48 Stunden ran. Am Sonntag warten dann gleich mehrere Kracher – unter anderem das Topspiel zwischen Germania Helmstedt und Vatan Spor sowie das Heimdebüt von Danndorf nach dem 6:1-Auftaktcoup.

Das Nachholspiel am Freitagabend Fr., 08.08.25, 18:30 Uhr: MTV Frellstedt – SG Rottorf/Viktoria Königslutter

Die Stimmung in Frellstedt ist nach dem mutigen Auftritt im Bezirkspokal gegen den Landesligisten Kästorf blendend. Zwar verlor das Team von Jesper Maitre mit 1:4, doch die starke erste Halbzeit macht Mut. „Wir haben ein Riesenlob bekommen, das ist nicht üblich“, so Maitre. Nun peilt der MTV die perfekte Woche an – mit einem Sieg am Freitag und einem weiteren Erfolg am Sonntag in Schunter. Königslutter hingegen muss nach der knappen 2:3-Auftaktniederlage gegen Vatan Spor nun doppelt ran. Die Belastung wird zum Faktor.





Der reguläre 2. Spieltag

Sa., 09.08.25, 16:00 Uhr: FC Nordkreis 2010 – TuS Essenrode

Nordkreis überraschte mit einem couragierten 1:1 bei FSV Schöningen II und will nun zuhause gegen den TuS Essenrode nachlegen. Die Gäste hingegen stehen nach der bitteren 1:4-Klatsche gegen Danndorf bereits unter Druck. Ein weiterer Ausrutscher – und der Fehlstart ist perfekt.

Morgen, 16:00 Uhr FC Nordkreis 2010 FC Nordkreis 2010 TuS Essenrode Essenrode 16:00 PUSH

So., 10.08.25, 15:00 Uhr: TSV Barmke 1906 – SG Rottorf/Viktoria Königslutter

Zweiter Auftritt für Königslutter innerhalb von zwei Tagen – diesmal auswärts beim TSV Barmke. Die Gastgeber sind noch ohne Einsatz, werden aber heiß auf den Auftakt sein. Vorteil Frische vs. Nachteil Rhythmus – wer setzt sich durch?

So., 10.08.25, 15:00 Uhr: FC Schunter – MTV Frellstedt

Der MTV könnte mit sechs Punkten aus dem Wochenende ein frühes Ausrufezeichen setzen. Doch in Schunter erwartet das Team ein kampfstarker Gegner, der nach der 2:5-Niederlage gegen Germania etwas gutzumachen hat. Topform gefragt – nicht nur bei Frellstedts Offensivmotor Marvin Glöckner, der gegen Königslutter erneut treffen will.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr FC Schunter FC Schunter MTV Frellstedt Frellstedt 15:00 PUSH

So., 10.08.25, 15:00 Uhr: TSV Germania Helmstedt – FC Vatan Spor Königslutter

Das Topspiel des Spieltags: Germania startete mit einem souveränen 5:2 in Schunter, während Vatan nach dem 3:2-Auftaktsieg gegen Königslutter ebenfalls selbstbewusst anreist. Vor allem die offensive Durchschlagskraft beider Teams verspricht Spektakel.





So., 10.08.25, 15:00 Uhr: TSV Danndorf – SV Lauingen-Bornum II

Der TSV Danndorf hat am ersten Spieltag mit dem 6:1-Auswärtssieg in Essenrode ein echtes Ausrufezeichen gesetzt – und will nun auch zuhause seine Heimstärke unter Beweis stellen. Dass die Danndorfer „recht heimstark sind auf ihrem Platz“, weiß auch Lauingen-Bornums Trainer Michael Lumpe: „Immer schwierig, in Danndorf zu bestehen.“ Seine Mannschaft geht als Aufsteiger und zweite Mannschaft ganz bewusst mit realistischen Erwartungen in die Saison – und ins Spiel: „Als Aufsteiger hast du grundsätzlich erstmal nichts zu verlieren. Wir sind nicht so ambitioniert wie etwa Schöningen II – aber wir haben eine breite, bessere Truppe als vor zwei Jahren.“ Damals schaffte das Team bereits einmal den Klassenerhalt, jetzt soll dieses Ziel erneut erreicht werden – begünstigt durch die neue Regelung, dass nur ein Team absteigen muss. Die Partie in Danndorf wird zur Standortbestimmung, doch die Marschroute ist klar: „Wir werden Vollgas geben, kämpfen, mutig auftreten – und gucken, was am Ende bei rumkommt. Wenn es ein Punkt ist, ist das klasse. Wenn’s drei sind, sagen wir auch nicht nein.“ Und wer weiß – vielleicht gelingt Lauingen II eine Überraschung, so wie sie Nordkreis vergangene Woche gegen Schöningen II schaffte. Lumpe bleibt optimistisch: „Wir werden es genießen, Spaß haben – und mit breiter Brust antreten.“

So., 10.08.25, 15:00 Uhr: FSV Schöningen II – SG Sundern

Schöningen II ließ beim 1:1 gegen Nordkreis überraschend Punkte liegen – gegen Sundern soll nun der erste Dreier her. Doch auch die Gäste wollen nach der 0:2-Heimniederlage gegen Barmke II nicht erneut leer ausgehen.





So., 10.08.2025, 15:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen II SG Sundern SG Sundern 15:00 PUSH