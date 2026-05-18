Freiwillige Abstiege und Rückzüge Sechs nordhessische Teams betroffen von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

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Kurz vor dem Saisonfinale hat der Hessische Fußball-Verband eine Reihe freiwilliger Abstiege und Rückzüge im hessischen Herrenfußball bestätigt. Für Nordhessen sind dabei sechs Mannschaften betroffen — darunter Teams aus Waldeck, Frankenberg, Schwalm-Eder, Kassel und Hofgeismar-Wolfhagen. Grundlage ist eine Entscheidung des Verbandsausschusses für Spielbetrieb und Fußballentwicklung, der am 16. Mai die in seine Zuständigkeit fallenden Anträge behandelte und sämtlichen zustimmte.

m Mittelpunkt stehen zunächst drei freiwillige Abstiege nach §69 der Spielordnung. Der SV Grün-Weiß Eimelrod aus dem Kreis Waldeck steigt freiwillig aus der Kreisliga A in die Kreisliga B ab. Ebenfalls eine Klasse tiefer geht es für die FSG Röddenau-Bottendorf II: Die Reserve aus dem Frankenberger Raum verlässt die Kreisliga A und wird künftig in der Kreisliga B geführt. Die SG Asterode/Christerode/Olberode trifft es im Schwalm-Eder-Kreis eine Ebene höher: Sie beantragte den freiwilligen Gang aus der Kreisoberliga in die Kreisliga A. Nach HFV-Regelung werden Mannschaften, deren Antrag auf freiwilligen Abstieg bis zum 15. Mai gestellt wird, am Saisonende ans Tabellenende gesetzt und gelten als erster Absteiger. Sie werden zugleich auf die festgelegten Absteiger der jeweiligen Klasse angerechnet — was im Gegenzug einem anderen Team den Klassenerhalt ermöglichen kann. Mindestens eine Spielklasse tiefer muss die betroffene Mannschaft anschließend eingestuft werden.