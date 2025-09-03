„Freiwillig gehen wir nicht runter“: FC Hohenpolding wechselte kurz vor Saisonstart den Trainer

Darum wechselte der FC Hohenpolding kurz vor Saisonstart den Trainer: Das kam für viele überraschend. Mit neuem Trainer ist der Kreisklassist in die Saison gestartet.

Der heulte nach Schlusspfiff im BSG-Stadion wie ein Schlosshund, wohlwissend, welche Aufgaben auf ihn und die anderen Verantwortlichen in Hohenpolding warten würden. „Da habe ich einige Nächte nicht geschlafen“, gesteht Bauer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Für Robin Czeloth, der als Trainer zurücktrat, übernahm der Moosener Reserve-Coach Daniel Thoma das Amt im Holzland. Das war beim erfolgreichen Relegationsspiel gegen St. Wolfgang Anfang Juni zumindest für Außenstehende noch nicht vorstellbar. Es herrschte fast grenzenloser Jubel. Anders beim stellvertretenden FCH-Vorsitzenden Norbert Bauer.

Schließlich hatten im Verlauf der Rückrunde immer mehr Spieler Bescheid gegeben, in der kommenden Saison nicht mehr für den FCH spielen zu wollen. Das blieb auch Trainer Czeloth nicht verborgen, der schon in der Winterpause an die Verantwortlichen herangetreten war und ihnen gesagt hatte, dass es Neuzugänge bräuchte und er selbst im Falle des Klassenerhalts mit dem Rumpfkader in der Kreisklasse keine Chance sehe und lieber freiwillig in die A-Klasse absteige, sollten sich weitere Spieler verabschieden.

So stieg die Zahl der Abgänge immer weiter an, die von Czeloth geforderten Neuzugänge aber blieben aus. „Da habe ich dann deutlich gesagt, entweder wir kriegen neue Leute oder wir müssen runter, weil das packen wir sonst nächstes Jahr sicher nicht. Das hatte ich dann im April das erste Mal so deutlich mitgeteilt‘“, erzählt der 31-Jährige. Die Verantwortlichen hätten das „ähnlich gesehen“. Er habe sich nichts vorzuwerfen, sagte Czeloth. „Mir hätte das jetzt keinen Spaß gemacht, wenn wir alles verlieren, weil fünf oder sechs Stammspieler abgesprungen sind.“

„Wollen Kreisklasse spielen, auch wenn es nicht einfach wird“

Nach erfolgtem Klassenerhalt über die Relegation habe Czeloth laut Bauer den Verein auf der Abschlussfeier darüber informiert, nicht mit dieser Mannschaft in der Kreisklasse antreten zu wollen. Das Team aber habe sich zusammengesetzt und entschieden: „Freiwillig gehen wir nicht runter. Wir wollen Kreisklasse spielen, auch wenn wir wissen, dass es nicht einfach werden wird.“

„Seit zwei Jahren schieben wir immer wieder Leute von der Reserve in die erste Mannschaft hoch. Das ist halt so bei uns“, erläutert Bauer. „Und immer wieder finden sich die zusammen.“

Thoma hat doch zeit für Traineraufgabe

Dass sich mit Thoma, der das Team nun gemeinsam mit Alex Haberl trainiert, noch eine externe Lösung abzeichnen würde, sei lange nicht festgestanden. Bis kurz vor der Vorbereitung war FCH-Vize Bauer von einer internen Trainerlösung ausgegangen.

In Moosen, wo Thoma die Reserve in der B-Klasse trainierte, habe dieser bereits vorab gesagt, in der neuen Saison nicht mehr tätig zu sein, weil er nicht wisse, ob er aufgrund seiner neu begonnenen Selbstständigkeit noch die Zeit dazu haben werde, sagte er. Thoma habe dann im Juni gemerkt, dass es zeitlich möglich sei, weiter ein Traineramt zu bekleiden, und habe schon überlegt, in Moosen weiterzumachen, wo sich noch kein Nachfolger gefunden hatte. Doch genau zu dieser Zeit habe ihn mit Vincent Vilgertshofer ein Hohenpoldinger Spieler angesprochen und ihm von der vakanten Stelle berichtet.

FC Hohenpolding startete mit zwei Niederlagen in die Saison

„Dass es nicht einfach wird, war allen klar“, sagte Coach Thoma. Der Zusammenhalt in der Mannschaft aber habe ihn überzeugt, das leitende Amt beim FCH dennoch anzutreten. Durch seine bisher hochklassigste Tätigkeit überlege er, auch den Trainerschein zu machen, so der 35-jährige Hubensteiner.

Sportlich ist Bauer nicht bange nach dem 0:2 gegen die BSG und dem 1:4 gegen Herzogstadt: „Taufkirchen wird sich das anders vorgestellt haben gegen uns. Die müssen auch erst einmal zusammenfinden, und genauso geht es uns. In dem gleichen Fahrwasser sind wir auch, nur weiter unten.“ Am kommenden Wochenende folgt für den FC Hohenpolding die Partie beim FC Fraunberg (Sonntag, 15 Uhr) und somit gegen einen direkten Konkurrenten. „Auch für den Kopf wäre es da natürlich schon gut, ein Erfolgserlebnis einzufahren“, gibt der stellvertretende Vorsitzende Norbert Bauer zu.