Freitals Achterbahnfahrt, Heiligenstadt entführt einen Punkt

– Foto: 1. SC 1911 Heiligenstadt

In der NOFV-Oberliga Süd bot die heutige Fortsetzung des 24. Spieltags Fußball-Dramatik. Während im Tabellenkeller leidenschaftlich um jeden Zentimeter Boden gekämpft wurde, lieferten sich die Aufstiegsaspiranten einen Schlagabtausch, der die Zuschauer in den Bann zog.

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Vor 390 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem VfB Auerbach 1906 eine Begegnung, die von hoher taktischer Disziplin und emotionalen Momenten geprägt war. In der hart umkämpften Atmosphäre zeigten sich die Gäste aus dem Vogtland in den entscheidenden Phasen abgeklärt. Cedric Graf traf in der 41. Minute, der die Auerbacher mit dem Treffer zum 0:1 in Führung brachte. In der dramatischen Schlussphase, als die Hausherren auf den Ausgleich drängten, sorgte Timo Schneider in der 90.+2 Minute mit dem Tor zum 0:2-Endstand für die endgültige Entscheidung und großen Jubel im Lager der Gäste.

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Vor 168 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem Bischofswerdaer FV 08 und dem 1. SC 1911 Heiligenstadt eine Begegnung, die von großer Nervosität und unbändigem Kampfgeist geprägt war. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß und konnten bereits früh jubeln. In der 9. Minute markierte Martin Sobe das 1:0 für die Gastgeber. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Bischofswerdaer diesen knappen Vorsprung über die Zeit retten und wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel sichern. Doch die Gäste aus Heiligenstadt gaben sich nicht geschlagen und investierten in der Schlussphase alles. Belohnt wurde dieser Einsatz in der 83. Minute, als Dioum Abdoul Aziz das Tor zum 1:1-Endstand erzielte. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die 817 Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem SC Freital und dem FC Einheit Rudolstadt. Die Partie begann furios für den Tabellenzweiten. Nach 28 Minuten eröffnete Antonio Frenzel den Torreigen mit dem 1:0, und nur wenig später, in der 31. Minute, erhöhte Ricardo Michael bereits auf 2:0. Doch Rudolstadt bewies nach dem Seitenwechsel eine unglaubliche Moral und kämpfte sich zurück. Manfred Starke verkürzte in der 52. Minute auf 2:1, bevor Marwan Kponton in der 66. Minute tatsächlich der Ausgleich zum 2:2 gelang. Nur zwei Minuten später schien die Sensation perfekt, als Emilio Heß in der 68. Minute die Partie mit dem Treffer zum 2:3 komplett drehte. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der 70. Minute markierte Colin von Brezinski den Treffer zum 3:3-Endstand. ---

Der RSV Eintracht 1949 verteidigte mit dem 1:0 bei Lok Stendal die Tabellenführung. Till Plumpe erzielte den entscheidenden Treffer für eine Mannschaft, die mit 51 Punkten ganz oben steht und ihre bemerkenswerte Konstanz einmal mehr bestätigte. Der Spitzenreiter wirkt stabil und entschlossen. VfB Empor Glauchau hat eine intensive Woche hinter sich. Erst das 0:0 gegen Auerbach, dann das 1:0 im Nachholspiel gegen VFC Plauen durch Philipp Sovago in der 88. Minute. Mit 27 Punkten ist Glauchau Neunter. Der Gastgeber will Platz eins festigen, die Gäste ihren Aufwärtstrend bestätigen. ---

Der FC Grimma hat schwere Tage hinter sich. Auf das 1:5 beim Bischofswerdaer FV 08 folgte unter der Woche das 2:4 gegen FSV Budissa Bautzen. Mit 16 Punkten bleibt Grimma auf Rang 15 und damit tief im Abstiegskampf. Jeder weitere Rückschlag schmerzt nun doppelt. 1. FC Lok Stendal verlor zuletzt 0:1 gegen den RSV Eintracht 1949, zudem sah Philip Witte die Rote Karte. Mit 18 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang 14. Damit treffen zwei direkte Konkurrenten aufeinander, die dringend Punkte brauchen. Es ist ein Duell mit großer Fallhöhe und spürbarer Nervosität. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen VFC Plauen VFC Plauen 14:00 live PUSH

Der FSV Budissa Bautzen kommt mit viel Rückenwind. Nach dem 3:0 in Krieschow gewann die Mannschaft unter der Woche auch 4:2 in Grimma. Felix Hennig und Maximilian Noack glänzten erst in Krieschow, dann sorgten Oscar Haustein, Theo Schäller und Karl-Ludwig Zech für den nächsten Erfolg. Bautzen hat plötzlich Zug. Der VFC Plauen gewann am Wochenende 1:0 gegen SC Freital, kassierte dann aber unter der Woche ein spätes 0:1 bei VfB Empor Glauchau. Mit 40 Punkten bleibt Plauen Vierter. Dieses Spiel hat Gewicht: Bautzen will den Lauf ausbauen, Plauen den Kontakt nach oben halten. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 PUSH

Der VfL Halle 1896 setzte mit dem 2:0 bei Union Sandersdorf ein klares Zeichen. Jegor Jagupov und Erik Emmerich trafen für eine Mannschaft, die mit 34 Punkten auf Rang sechs steht und sich weiter nach oben orientieren will. Vor eigenem Publikum soll dieser Trend nun bestätigt werden. VfB 1921 Krieschow verlor zuletzt 0:3 gegen Bautzen und musste zudem die Rote Karte gegen Alexander Bittroff hinnehmen. Mit 31 Punkten steht Krieschow auf Rang sieben. Das direkte Nachbarschaftsduell verspricht Spannung: Halle will nachlegen, Krieschow Wiedergutmachung. Viel spricht für eine intensive Partie. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 live PUSH

VfB Germania Halberstadt holte beim 2:2 in Wernigerode nach Rückstand noch einen Punkt und steht mit 43 Punkten auf Rang drei. Joel-Pascal Klaschka traf doppelt und hielt Halberstadt damit in einer starken Position. Die Mannschaft bleibt ein ernsthafter Faktor im oberen Tabellendrittel. SG Union Sandersdorf verlor zuletzt 0:2 gegen VfL Halle 1896 und hat mit 25 Punkten auf Platz elf weiter keine sorgenfreie Lage. Für Halberstadt ist dieses Heimspiel die Chance, Druck auf die Spitzengruppe auszuüben. Sandersdorf dagegen braucht Widerstand und Punkte, um nicht weiter nach unten zu rutschen.