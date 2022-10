Freital verliert zweites Spitzenspiel in Folge

Nachdem die Hausherren bereits in der vierten Spielminute um ein Haar in Führung gegangen wären, als der Ball an den Innenpfosten des Freitaler Tores klatschte, wirkte dies dann aber für die Freitaler Mannschaft wie ein Wachmacher, denn in der Folgezeit kam die Mannschaft von Cheftrainer Knut Michael immer besser ins Spiel. Obwohl auch die Gastgeber ihre Aktionen hatten, waren unsere Jungs das wesentlich gefährlichere Team und konnten so eine ganze Anzahl an Torgelegenheiten verbuchen.

Allerdings scheint jetzt ein schon überwunden geglaubtes Problem aus dem Vorjahr wieder aktuell zu werden, nämlich die mangelnde Effektivität. Trotz großen Aufwands und auch Kampfgeists, belohnt sich die Mannschaft einfach nicht und so ist es dann nur eine Frage der Zeit bis so abgezockte Gegner wie die letzten Beiden, ihrerseits zuschlagen. Diesmal war es in der 41. Spielminute als die Freitaler Abwehr den Brasilianer Miguel Pereira-Rodriguez nicht in den Griff bekam, was dieser zum Führungstreffer für die Gastgeber nutzte, welcher sich zu diesem Zeitpunkt keinesfalls abgezeichnet hatte. So ging es für unsere Jungs wieder mit einem Rückstand in die Pause in der der Trainer noch einmal versuchte seine Mannschaft neu zu motivieren da ja noch 45 Minuten zu spielen waren.

Seine Worte schienen dann auch zu wirken, denn auch zu Beginn der zweiten Hälfte fanden die Freitaler gut ins Spiel und versuchten möglichst schnell zum Ausgleich zu kommen. Bischofswerda, mit der Führung im Rücken, stand jetzt etwas tiefer und versuchte mit schnellen Konterzügen zum Erfolg zu kommen. Nach einer Stunde Spielzeit ging dieser Plan dann auch auf. Nachdem die rechte Freitaler Abwehrseite eine Schlafeinlage hinlegte, kam eine scharfe Eingabe in den Strafraum, wo der Ball abgefälscht wurde und vom Schienbein des Freitaler Abwehrspielers Ricardo Michael, unglücklich ins eigene Tor prallte.