Freital und Krieschow trennen sich im Spitzenspiel mit einem 2:2-Remis

Das Topduell zwischen dem VfB Krieschow und dem SC Freital hielt, was es versprach: Tempo, Intensität und jede Menge Emotionen. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Die Gäste aus Freital nutzten in der 19. Minute einen Fehler im Spielaufbau des VfB und gingen durch Bruno Schiemann in Führung. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatten beide Teams weitere Chancen, zur Pause blieb es aber beim knappen Vorsprung der Sachsen.

Nach dem Seitenwechsel drückte Krieschow aufs Tempo. Nur vier Minuten waren gespielt, als Martin Zurawsky einen Freistoß von Steve Zizka per Kopf zum Ausgleich verwertete (49.). Beflügelt vom Treffer übernahmen die Hausherren nun klar die Initiative. Zizka war es schließlich selbst, der nach einem schnellen Solo über die rechte Seite zur Führung traf (63.).