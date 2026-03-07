Freital thront über der Liga: Herzschlagfinale und klare Siege

– Foto: Bernd und Ilong Göll

In der NOFV-Oberliga Süd bot der heutige Auftakt des 20. Spieltags emotionale Höhepunkte am laufenden Band. Während an der Tabellenspitze ein erbitterter Fernkampf um die Vorherrschaft entbrannte, lieferten sich die Teams im Tabellenkeller Duelle, die an Dramatik kaum zu überbieten waren und die Zuschauer in den Stadien bis zur letzten Sekunde in Atem hielten.

Vor 98 Zuschauern untermauerte der RSV Eintracht 1949 seine Ambitionen und blieb dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. Die Mannschaft zeigte sich konzentriert und ließ gegen den Tabellenvierzehnten wenig anbrennen. Den Torreigen eröffnete Dominik Kruska in der 22. Minute mit dem 1:0. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Arthur Ekallé in der 50. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung. Während der RSV mit 44 Punkten den zweiten Platz festigt, verharrt der 1. SC 1911 Heiligenstadt mit 12 Zählern tief im Tabellenkeller. ---

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die 269 Zuschauer in Halberstadt. Der VfB Germania Halberstadt ging zunächst durch Pascal Hackethal in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit glich Eduard Hofmann in der 65. Minute zum 1:1 für den Bischofswerdaer FV 08 aus. Die Hausherren antworteten prompt durch Vinicius Sandri, der in der 73. Minute das 2:1 erzielte. Doch die Schlussphase gehörte den Gästen: Franz Born markierte in der 86. Minute den Ausgleich zum 2:2, bevor Johann Weiß in der 90.+1 Minute den vielumjubelten Siegtreffer zum 2:3 für Bischofswerda erzielte. ---

Der VfB Auerbach 1906 feierte vor 233 Zuschauern einen klaren Heimsieg. Den Grundstein legte Pascal Holger Schardt in der 43. Minute mit dem 1:0. Nach der Pause erhöhte Max Roscher in der 54. Minute auf 2:0, gefolgt vom 3:0 durch Tim Birkner in der 68. Minute. Dem FC Grimma gelang durch Bruno Schulze in der 85. Minute lediglich der Ehrentreffer zum 3:1. Den Schlusspunkt setzte Charlie Spranger in der 90. Minute mit dem Tor zum 4:1-Endstand. ---

In einem kampfbetonten Verfolgerduell vor 448 Zuschauern behielt der VFC Plauen die Oberhand. In einer lange Zeit offenen Partie gegen den VfB 1921 Krieschow fiel die Entscheidung erst spät. Gabriel Michalek erzielte in der 76. Minute das goldene Tor zum 1:0-Sieg. Damit festigt Plauen mit 28 Punkten den Platz ind er Spitzengruppe und vergrößert den Vorsprung auf Krieschow, die bei 25 Punkten verharrt. ---

Der Spitzenreiter gab sich vor 315 Zuschauern keine Blöße. Der SC Freital dominierte die Partie gegen den FC Einheit Wernigerode von Beginn an. Matchwinner war Bruno Schiemann, der bereits in der 12. Minute zur 1:0-Führung traf. Moritz Herold baute den Vorsprung in der 37. Minute auf 2:0 aus. Den emotionalen Schlusspunkt setzte erneut Bruno Schiemann, der in der 58. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 den Endstand markierte. Freital verteidigt damit mit 46 Punkten die Tabellenführung. ---

Ein Duell aus der großen, engen Mittelfeldzone. FSV Budissa Bautzen steht bei 20 Punkten aus 15 Spielen (27:21 Tore) auf Rang 10. VfB Empor Glauchau (Aufsteiger) hat ebenfalls 20 Punkte, allerdings aus 18 Spielen (28:36 Tore) und ist Zwölfter. Glauchau verlor zuletzt 1:4 gegen Freital, Bautzen hat in den jüngsten Ergebnissen keinen aktuellen Eintrag, bleibt aber in einer Position, in der ein Sieg sofort nach oben schieben kann. Das Hinspiel endete 1:1 (Glauchau – Bautzen 1:1, 14.09.25). Ein Remis damals – und genau das droht wieder: eng, zäh, nervös. ---



Halle will oben näher ran, Stendal braucht unten jeden Atemzug. VfL Halle 1896 ist Sechster mit 24 Punkten (43:26 Tore) und kommt aus einem deutlichen Sieg: 3:0 beim BFV 08. 1. FC Lok Stendal (Aufsteiger) ist Letzter mit 10 Punkten aus 14 Spielen (20:37 Tore) und steht unter massivem Druck. Das Hinspiel gewann Halle auswärts 2:0 (Lok Stendal – VfL Halle 0:2, 14.09.25). Für Stendal ist es die Chance, im Keller endlich ein Zeichen zu setzen. Für Halle ist es ein Spiel, das man gewinnen muss, wenn man sich im oberen Mittelfeld nicht festfahren will. ---

Ein Spiel, das nach Kellerluft und Reparaturarbeit riecht. FC Einheit Rudolstadt ist Neunter mit 21 Punkten (18 Spiele, 23:38 Tore) und verlor zuletzt erst 0:2 gegen Wernigerode, dann im Nachholspiel 0:3 gegen Auerbach. SG Union Sandersdorf steht als Siebter bei 22 Punkten (29:27 Tore) und holte zuletzt ein 2:2 gegen Plauen. Das Hinspiel gewann Rudolstadt auswärts 3:2 (Sandersdorf – Rudolstadt 2:3, 13.09.25). Rudolstadt hat also den Beweis, dass man Sandersdorf schlagen kann – aber die jüngsten Niederlagen drücken schwer. Sandersdorf sieht die Chance, auswärts Punkte zu holen und sich weiter von der unteren Zone zu entfernen.