 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Bernd und Ilong Göll

Freital setzt Zeichen, Sandersdorf mit Paukenschlag, 3 Absagen

NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 13. Spieltags

Verlinkte Inhalte

NOFV-Oberliga Süd
VFC Plauen
Lok Stendal
Halberstadt
Auerbach

Am 13. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd präsentieren sich mehrere Teams in beeindruckender Form. Der SC Freital behauptet seine Spitzenposition, während im Tabellenkeller ein Aufsteiger neue Hoffnung schöpft. Gleichzeitig sendet Sandersdorf ein Ausrufezeichen, das in der gesamten Liga gehört wird.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Heute, 13:30 Uhr
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt. Der VFC Plauen teilt dazu mit: "Unser Heimspiel am Samstag muss wegen der aktuellen Witterung leider ausfallen. Vielen Dank für euer Verständnis – die Sicherheit aller geht vor."

---

Heute, 13:30 Uhr
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
2
2
Abpfiff

Ein turbulentes Kellerduell, das für beide Mannschaften große Bedeutung hatte. Heiligenstadt stemmte sich mit Leidenschaft gegen die drohende Niederlage und holte am Ende einen hoch emotionalen Punkt. Der zweite Abschnitt begann jedoch mit einem Schockmoment für die Gastgeber: In der 46. Minute brachte Lucien Hertel den VfB Empor Glauchau in Führung. Nur wenig später legte Luis Werrmann in der 60. Minute das 0:2 nach und schien Glauchau klar auf die Siegerstraße zu bringen. Doch Heiligenstadt zeigte Moral – und wie. Jannik Jeschke verkürzte in der 72. Minute, ehe Kristian Bako nur eine Minute später zum 2:2 traf.

---

Heute, 13:30 Uhr
SC Freital
SC FreitalSC Freital
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1
0
Abpfiff

Das Topspiel bot die erwartete Intensität – und der Tabellenführer setzte sich durch. Bereits in der 6. Minute verwandelte Finn Heidler eine frühe Freitaler Druckphase in das 1:0. Halberstadt blieb jedoch jederzeit gefährlich und bekam in der 68. Minute die große Chance zum Ausgleich. Doch Pascal Hackethal vergab per Foulelfmeter. Am Ende jubelt der Spitzenreiter über drei enorm wichtige Punkte. Freital zeigt weiterhin eine beeindruckende defensive Stabilität – nur sieben Gegentore in 13 Partien sprechen für sich.

---

Heute, 13:30 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

---

Heute, 13:30 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
1
0
Abpfiff

Krieschow feierte einen Arbeitssieg, der die Mannschaft im oberen Mittelfeld hält. Schon in der 13. Minute erzielte Miguel Pereira Rodrigues das einzige Tor des Nachmittags. Grimma bemühte sich vergeblich um eine Antwort, doch Krieschow verteidigte entschlossen. Mit diesem Heimsieg stoppt der VfB seinen Negativtrend und verschärft gleichzeitig die Lage für den FC Grimma, der weiterhin tief im Tabellenkeller steckt.

---

Heute, 13:30 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
5
0
Abpfiff

Sandersdorf meldete sich mit einem wahren Offensivfeuerwerk zurück. Ein Auftritt, der begeisterte und die Liga aufhorchen ließ. Den Auftakt setzte Erik Exner in der 21. Minute mit dem 1:0. Nach der Pause folgte eine beeindruckende Demonstration: Marius Ihbe erhöhte in der 49., 50. und 54. Minute innerhalb von fünf Minuten zum 4:0 – ein lupenreiner Hattrick binnen kürzester Zeit. Samyr Farkas setzte in der 74. Minute den Schlusspunkt zum 5:0. Für Bischofswerda bedeutete dieses Spiel hingegen einen herben Rückschlag.

---

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

---

Morgen, 13:30 Uhr
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
13:30live

Der FSV Budissa Bautzen zeigt eine wechselhafte Form. Das 1:1 gegen Heiligenstadt fühlte sich wie ein Punktverlust an, zumal die Bautzener erst spät durch Jannik Käppler in der 80. Minute ausglichen.

Der VfL Halle 96 wiederum kommt mit einer 0:1-Heimniederlage im Topspiel gegen Freital. Jonas Adler traf in der 50. Minute. Die Mannschaft muss nun reagieren, um den Kontakt zu den Topplätzen nicht zu verlieren.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 022.11.2025, 15:35 Uhr
redAutor