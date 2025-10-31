Freital lässt Bautzen keine Chance – Top-Auftritt des Spitzenreiters

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der SC Freital hat seine Spitzenposition eindrucksvoll bestätigt und den FSV Budissa Bautzen mit 4:1 besiegt. Die Hausherren bestimmten von Beginn an das Geschehen und belohnten sich früh: In der 9. Minute brachte Moritz Herold seine Mannschaft in Führung. Nach 28 Minuten erhöhte Finn Heidler auf 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel kam Bautzen noch einmal heran, als Karl-Ludwig Zech in der 49. Minute auf 1:2 verkürzte und kurzzeitig für Spannung sorgte. Doch Freital ließ sich nicht beirren. Bruno Schiemann stellte in der 59. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Louis Menz in der 77. Minute mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung sorgte. ---

Wenn die beiden Aufsteiger aufeinandertreffen, geht es um mehr als drei Punkte – es geht ums sportliche Überleben. Heiligenstadt steht mit nur drei Punkten weiterhin am Tabellenende und wartet auf den ersten Saisonsieg. Die Mannschaft unterlag zuletzt in Freital 0:2, zeigte dabei aber über weite Strecken Kampfgeist. Stendal dagegen kommt nach der 1:3-Niederlage in Bischofswerda unter Druck. Beide Teams stehen defensiv anfällig, was ein offenes Spiel erwarten lässt. Für den Verlierer wird die Lage im Tabellenkeller noch prekärer. ---

Morgen, 13:30 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt VfL Halle 1896 VfL Halle 96 13:30 live PUSH

Nach dem 0:5-Debakel in Bautzen steht Rudolstadt unter Zugzwang. Die Thüringer haben in den letzten Wochen den Kontakt zur Spitzengruppe verloren und müssen gegen Halle zurück in die Spur finden. Der VfL reist dagegen mit breiter Brust an – der 3:0-Erfolg über Plauen war eine Machtdemonstration. Besonders die Offensive um Joel Marks und Jegor Jagupov zeigte sich in Topform. Rudolstadt braucht vor heimischem Publikum eine deutliche Leistungssteigerung, um gegen den viertplatzierten VfL bestehen zu können. ---

Morgen, 13:30 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow VfB Auerbach 1906 Auerbach 13:30 PUSH

Beide Teams trennt in der Tabelle nur wenig, doch die Ausgangslage ist unterschiedlich. Krieschow holte in Halberstadt ein 1:1 und zeigte erneut Moral, während Auerbach nach dem 0:0 gegen Sandersdorf auf einen Befreiungsschlag wartet. Krieschow will mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte vorrücken. Auerbach hingegen kämpft mit fehlender Torgefahr ---

Der RSV Eintracht 1949 reist als ungeschlagener Tabellenzweiter nach Sandersdorf. Nach dem 3:1 über Wernigerode ist das Selbstvertrauen groß, doch Union gilt als unangenehmer Gegner, besonders auf heimischem Rasen. Sandersdorf trennte sich zuletzt 0:0 in Auerbach und hat eine beachtliche Stabilität entwickelt. Der RSV hingegen will mit seiner spielstarken Offensive den Druck auf Spitzenreiter Freital aufrechterhalten. ---

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 13:30 PUSH

Glauchau und Bischofswerda verbindet ein Ziel: Abstand zu den Abstiegsrängen schaffen. Beide Mannschaften kämpften am vergangenen Spieltag – Glauchau trotzte Grimma ein enges Duell ab, während der BFV 08 mit einem 3:1 gegen Stendal neuen Mut schöpfte. In Glauchau trifft eine kampfstarke, aber defensiv anfällige Elf auf ein Bischofswerdaer Team, das zuletzt vor allem in der Schlussphase zu überzeugen wusste. Ein richtungsweisendes Spiel für beide Klubs. ---

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr VFC Plauen VFC Plauen VfB Germania Halberstadt Halberstadt 13:30 live PUSH

Das Duell verspricht Spannung: Der VFC Plauen will wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, während Germania Halberstadt mit einem Auswärtssieg den Druck auf Freital erhöhen möchte. Die Vogtländer verloren zuletzt 0:3 in Halle. Halberstadt kam gegen Krieschow nicht über ein 1:1 hinaus und braucht eine Steigerung, um den Anschluss an die Spitze zu wahren. Besonders die Defensive der Gäste wird gefordert sein, wenn Plauen offensiv Druck aufbaut. ---

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode FC Grimma FC Grimma 13:30 PUSH