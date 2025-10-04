Freital jubelt im Topspiel – Grimma verliert Drama gegen Bischofswerda

Die heutigen Partien des 8. Spieltags der NOFV-Oberliga Süd brachten packende Begegnungen und große Emotionen. Tabellenführer SC Freital setzte sich in einem intensiven Topspiel gegen den VFC Plauen durch. In Grimma erlebten die Zuschauer ein wahres Wechselbad der Gefühle, ehe Bischofswerda spät den Auswärtssieg holte. Der RSV Eintracht 1949 bleibt nach dem Erfolg über Lok Stendal weiter ohne Niederlage, während sich Auerbach und Aufsteiger Glauchau in einem umkämpften Spiel die Punkte teilten.

Schon früh nahm das Spiel eine dramatische Wendung. In der 6. Minute sah Luca Grimm vom VfB 1921 Krieschow die Rote Karte. Damit waren die Gäste fast die komplette Partie in Unterzahl gefordert – und das machte sich bald bemerkbar. Bautzen übernahm zunehmend die Initiative und belohnte sich in der 26. Minute: Felix Hennig traf zur Führung. Als in der 70. Minute Tobias Gerstmann mit Gelb-Rot vom Platz musste, schwanden die Hoffnungen der Gäste endgültig. Budissa nutzte die doppelte Überzahl eiskalt: Adam Rohlik erhöhte in der 78. Minute auf 2:0 und stellte damit die Weichen auf Sieg. In der Schlussphase kam es noch härter für Krieschow: Bastian Dreßler musste in der 90. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot vom Feld.

Schon früh stellte Rudolstadt die Weichen auf Sieg. Robin Ensenbach traf in der 6. Minute zum 1:0, Marco Riemer erhöhte nur wenig später in der 25. Minute. Direkt nach der Pause legte Emilio Heß in der 47. Minute das 3:0 nach. Heiligenstadt blieb auch im achten Saisonspiel sieglos und konnte der Überlegenheit der Gastgeber kaum etwas entgegensetzen.

Morgen, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 live PUSH

Nach dem Rückschlag in Wernigerode (1:2) will der VfL Halle 1896 wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Mannschaft von Luca Shubitidze steht mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 23:9 auf Rang drei und ist offensiv das Maß der Dinge. Gegner SG Union Sandersdorf steckt mit nur einem Saisonsieg und sechs Punkten im Tabellenkeller fest. Das torlose Remis gegen Bautzen zeigte zwar defensive Stabilität, doch offensiv bleibt die Mannschaft von Thomas Sawetzki harmlos. Für Halle gilt: Nur mit einem Heimsieg hält man Kontakt zur Spitze, für Sandersdorf geht es darum, sich gegen einen Favoriten zu behaupten. ---

Vor 338 Zuschauern in Freital stand die Partie lange auf Messers Schneide. Der Tabellenführer tat sich schwer, gegen die kompakte Defensive der Plauener entscheidende Chancen herauszuspielen. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, viele Zweikämpfe prägten das Geschehen. Doch dann kam die 78. Minute: Philip Weidauer nutzte die Gelegenheit und brachte die Hausherren ins Glück. Der Jubel war grenzenlos, Freital verteidigte die Führung in den Schlussminuten mit Leidenschaft. ---

Das uell zwischen Grimma und Bischofswerda bot alles, was den Fußball so emotional macht. Schon in der 9. Minute schockte Matteo Hecker die Hausherren mit dem frühen 0:1. Als Franz Born in der 50. Minute sogar auf 0:2 stellte, schien die Partie entschieden. Doch Grimma gab nicht auf: Kevin Werner sorgte mit einem Doppelschlag (64., 75.) für Jubel auf den Rängen – plötzlich stand es 2:2, die Partie war völlig offen. Doch kurz vor dem Ende schlug Bischofswerda eiskalt zurück: Florian Baudisch traf in der 88. Minute zum 2:3 und raubte Grimma alle Hoffnungen. Während die Gäste ausgelassen jubelten, blieb beim FC Grimma nur Ernüchterung. ---

Auch wenn nur 65 Zuschauer den Weg ins Stadion fanden, bekamen sie ein intensives Duell geboten. Kurz vor der Pause brach Muratcan Mert Yatkiner in der 44. Minute den Bann und brachte den RSV Eintracht in Führung. Doch Lok Stendal gab sich nicht geschlagen: Philip Witte traf in der 66. Minute zum Ausgleich und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Doch der RSV zeigte eine starke Antwort. Matthias Steinborn stellte in der 70. Minute die Führung wieder her, ehe Fabian Seeger nur acht Minuten später mit dem 3:1 alles klar machte. Während die Spieler des RSV jubelten und die Serie ohne Niederlage auf acht Spiele ausbauten, blieb für Lok Stendal nur Frust – mit vier Punkten steckt der Aufsteiger weiter tief im Tabellenkeller. ---

Vor 537 Zuschauern entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel zweier Mannschaften, die dringend Punkte benötigten. Jonas Mack nutzte in der 25. Minute eine Chance und brachte Aufsteiger Glauchau in Führung. Für zusätzliche Brisanz sorgte die Gelb-Rote Karte gegen Pascal Degel (54.), die die Gäste in Unterzahl brachte. Auerbach erhöhte nun den Druck und wurde belohnt: Cedric Graf erzielte in der 68. Minute das 1:1. Trotz Überzahl gelang es den Gastgebern nicht mehr, das Spiel komplett zu drehen. Am Ende stand ein Unentschieden, das beiden Teams jedoch nur bedingt weiterhilft. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt FC Einheit Wernigerode Wernigerode 14:00 live PUSH

Das Harzer Derby zwischen Halberstadt und Wernigerode sorgt für große Vorfreude. Germania Halberstadt liegt mit 16 Punkten punktgleich mit Spitzenreiter Freital auf Rang zwei. Zuletzt überzeugte die Mannschaft von Coach Manuel Rost mit einem klaren 3:0 in Glauchau, bei dem Joel-Pascal Klaschka und Paul Grzega trafen. Der FC Einheit Wernigerode meldete sich seinerseits mit einem 2:1 gegen Halle eindrucksvoll zurück. Prasidda Pandyal und Benjamin Crouse St. Louis sorgten für die Treffer, ehe Achilleas Oikonomidis für Halle nur noch verkürzen konnte. Halberstadt geht als Favorit ins Derby, doch Wernigerode hat schon mehrfach bewiesen, dass sie in direkten Duellen überraschen können. Brisanz ist in diesem Nachbarschaftsduell garantiert.