Freital gegen Verfolger Halberstadt, Plauen gegen Eintracht im Fokus

Der 13. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd verspricht Spannung im gesamten Tabellenfeld. Tabellenführer SC Freital trifft auf Verfolger aus Halberstadt. Dahinter rücken mehrere Teams eng zusammen, während im Tabellenkeller jeder Punkt überlebenswichtig bleibt.

Für den 1. SC 1911 Heiligenstadt geht es um nicht weniger als den Anschluss – die Gastgeber stehen mit erst vier Punkten am Tabellenende und müssen dringend punkten. Die jüngste 1:1-Auswärtspartie in Bautzen zeigte kleine Fortschritte, beginnend mit dem Führungstor durch Leon Göbel in der 40. Minute. Doch erneut fehlte die Stabilität, die späten Gegentreffer zu verhindern. Der VfB Empor Glauchau reist dagegen mit Rückenwind an. Das 3:2 in Stendal war ein emotionaler Befreiungsschlag. André Luge glich bereits in der 17. Minute aus, Marian Albustin drehte die Partie in der 20. Minute, ehe Randolf Riesen in der 52. Minute weiter erhöhte. Auch der Gegner kam zwar zurück, doch Glauchau verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich – trotz eines späten Platzverweises gegen Stendal. Für beide Teams ist dieses Duell ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt. ---

Sa., 22.11.2025, 13:30 Uhr SC Freital SC Freital VfB Germania Halberstadt Halberstadt 13:30 PUSH

Das Spitzenspiel des Wochenendes: Tabellenführer SC Freital gegen den Drittplatzierten VfB Germania Halberstadt. Freital tritt nach dem 1:0-Auswärtssieg in Halle mit breiter Brust an. Das Tor von Jonas Adler in der 50. Minute zeigte einmal mehr, wie souverän und effizient der Spitzenreiter auftritt. Halberstadt wiederum entschied zuletzt ein wildes, intensives Match gegen Rudolstadt spät für sich. Ein Foulelfmeter von Pascal Hackethal in der 14. Minute und ein Eigentor von Szymon Frąckowiak in der 89. Minute brachten den 2:1-Sieg. Trotz Rückschlägen bleibt Halberstadt ein Verfolger. In Freital erwartet beide ein Spitzenspiel unter Hochspannung – möglicherweise mit Auswirkungen auf den weiteren Titelkampf. ---

Sa., 22.11.2025, 13:30 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt VfB Auerbach 1906 Auerbach 13:30 PUSH

Der FC Einheit Rudolstadt steckt im oberen Mittelfeld, muss aber nach dem 1:2 in Halberstadt wieder Stabilität finden. Zwar traf Maximilian Schlegel in der 50. Minute per Strafstoß zum Ausgleich, doch der späte Gegentreffer zeigt, dass Rudolstadt auf diesem Niveau jede Konzentrationsschwäche teuer bezahlen muss. Der VfB Auerbach kann hingegen auf ein emotionales 2:2 gegen Plauen zurückblicken. Cedric Graf traf zunächst nach einer Minute zur Führung und später in der 90.+6 Minute per Strafstoß zum Ausgleich. Auerbachs Moral ist intakt – und Rudolstadt weiß, dass ein Gegner mit diesem Kampfgeist schwer zu brechen ist. ---

Ein Duell mit hoher Bedeutung für die oberen Tabellenränge. Plauen zeigte beim 2:2 in Auerbach Licht und Schatten: Amaar Yousaf Hussain glich in der 33. Minute aus, Tyron Profis traf in der 47. Minute per Strafstoß, doch der Ausgleich in letzter Sekunde kostete zwei Punkte. Der RSV Eintracht 1949 reist als Tabellenzweiter an – und mit guter Form. Gegen Krieschow überzeugten sie erneut mit schnellem Umschaltspiel und Effizienz: Luca Krüsemann traf bereits in der 2. Minute, Matthias Steinborn legte in der 31. Minute nach. Auch der späte Anschlusstreffer brachte den Sieg nicht mehr in Gefahr. In Plauen wartet nun ein echter Härtetest. ---

Sa., 22.11.2025, 13:30 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow FC Grimma FC Grimma 13:30 PUSH

Beim VfB 1921 Krieschow herrscht nach der Niederlage gegen Auerbach Ernüchterung. Der Gegentreffer per Foulelfmeter durch Andy Hebler in der 74. Minute blieb zu wenig für einen Punkt. Für Krieschow geht es darum, den Abstand zu den Abstiegsplätzen nicht schrumpfen zu lassen. Der FC Grimma kämpft nach dem 2:4 gegen Sandersdorf weiter mit der Defensive. Zwar trafen Alexander Vogel in der 6. Minute und später Robin Spreitzer in der 67. Minute, doch frühe und späte Gegentreffer ließen erneut Punkte liegen. Beide Teams stehen unter Druck – ein richtungsweisendes Duell. ---

Sa., 22.11.2025, 13:30 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 13:30 PUSH

Die SG Union Sandersdorf sucht händeringend nach Konstanz. Das 2:4 in Grimma zeigte offensive Qualität – Treffer durch Pascal Sauer (4.), Maximilian Scheibe (9.) und später Kai Wonneberger (83.) sowie Dennis Brunner (90.) – aber defensiv bleibt die Mannschaft anfällig. Der Bischofswerdaer FV 08 reist mit dem 1:2 gegen Wernigerode im Gepäck an. Leon Noah Scholze traf früh in der 17. Minute, doch die Chancenverwertung und ein vergebener Strafstoß im falschen Moment kosteten den Sieg. Beide Teams bewegen sich im Mittelfeld der Tabelle – ein Sieg könnte Schwung bringen. ---

Der FC Einheit Wernigerode tankte mit dem 2:1-Auswärtssieg in Bischofswerda neues Selbstvertrauen. Usman Taiwo traf doppelt – in der 43. und 72. Minute – und zeigte, warum er derzeit zu den gefährlichsten Offensivspielern der Liga gehört. Der 1. FC Lok Stendal hingegen sucht weiter nach Stabilität. Das 2:3 gegen Glauchau offenbarte defensive Schwächen, trotz zweier Treffer von Tim Schaarschmidt (7. und 54.). Zudem schwächte der späte Platzverweis gegen Max Salge (90.) die Mannschaft. Wernigerode geht als Favorit in dieses Duell, doch Stendal ist offensiv gefährlich. ---

So., 23.11.2025, 13:30 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen VfL Halle 1896 VfL Halle 96 13:30 live PUSH