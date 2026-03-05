Freital führt, RSV will ungeschlagen bleiben: Oberliga vor Spieltag 20

– Foto: Achim Freund

Am 20. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd geht es direkt weiter nach einem Wochenende mit vielen Toren und einem Nachholspiel unter der Woche. Oben ist das Rennen scharf: Der SC Freital führt mit 43 Punkten (39:9 Tore) aus 17 Spielen, dicht dahinter bleibt der RSV Eintracht 1949 mit 41 Punkten aus 17 Spielen – und das Bemerkenswerte: 12 Siege, 5 Unentschieden, 0 Niederlagen, weiterhin ungeschlagen. Dahinter lauert der VfB Germania Halberstadt (36). Unten wird es hart: Lok Stendal (10 Punkte) und Grimma (12) stehen unter Druck. In einer Liga mit einem Aufsteiger, zwei Absteigern und einem Abstiegsrelegationsplatz zählt jeder Schritt doppelt.

Der Zweite empfängt den 14. – und trotzdem ist das keine Selbstverständlichkeit. RSV Eintracht 1949 steht bei 41 Punkten (41:19 Tore) und kommt mit einem Sieg aus dem 19. Spieltag: 3:2 gegen VfB Auerbach 1906. Der RSV bleibt damit ungeschlagen und spürt den Atem von Freital an der Spitze. 1. SC 1911 Heiligenstadt (Aufsteiger) ist 14. mit 12 Punkten (20:39 Tore) und lieferte zuletzt ein wildes Spiel: 4:3 gegen VfB 1921 Krieschow. Das Hinspiel endete 1:1 (Heiligenstadt – RSV 1:1, 13.09.25). Genau dieses Remis macht die Partie brisant: Heiligenstadt hat bereits gezeigt, dass es den RSV bremsen kann. Der RSV wiederum weiß, dass im Aufstiegsrennen kein Punkt verschenkt werden darf.

---

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 14:00 live PUSH



Ein Duell mit klaren Vorzeichen: VfB Germania Halberstadt ist Dritter mit 36 Punkten (29:17 Tore) und kommt aus einem starken Auftritt: 3:0 in Grimma. Bischofswerdaer FV 08 steht bei 16 Punkten (18 Spiele, 18:37 Tore) auf Rang 13 und verlor zuletzt 0:3 gegen VfL Halle 1896. Das Hinspiel gewann Halberstadt knapp 2:1 (BFV 08 – Halberstadt 1:2, 13.09.25). BFV 08 braucht Punkte, um nicht weiter in den Sog zu geraten. Halberstadt braucht Punkte, um im Rennen hinter Freital und RSV nicht den Anschluss zu verlieren.

---

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 Auerbach FC Grimma FC Grimma 14:00 PUSH



Zwei Teams, die dringend Stabilität suchen. VfB Auerbach 1906 steht bei 20 Punkten aus 15 Spielen (23:22 Tore) und musste zuletzt eine knappe Niederlage schlucken: 2:3 beim RSV. Unter der Woche gab es dagegen ein deutliches Ausrufezeichen: 3:0 in Rudolstadt (Nachholspiel am 04.03.26). FC Grimma ist 15. mit 12 Punkten (17 Spiele, 23:44 Tore) und kassierte zuletzt ein 0:3 gegen Halberstadt. Das Hinspiel endete 2:2 (Grimma – Auerbach 2:2, 13.09.25). Für Grimma ist das ein Hoffnungssatz in Zahlenform: Gegen Auerbach war schon etwas drin. Auerbach wiederum will den Schwung aus dem 3:0 im Nachholspiel nutzen, um nicht im Mittelfeld zu versacken.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 live PUSH



Ein Spiel, das nach direkter Konkurrenz riecht. VFC Plauen (Absteiger) steht mit 25 Punkten aus nur 15 Spielen (25:17 Tore) auf Rang 4 – weniger Spiele, also Potenzial nach oben. VfB 1921 Krieschow ist Fünfter, ebenfalls bei 25 Punkten (17 Spiele, 30:24 Tore), und kommt aus einem spektakulären 3:4 in Heiligenstadt. Plauen wiederum holte zuletzt ein 2:2 in Sandersdorf. Das Hinspiel gewann Plauen auswärts 2:1 (Krieschow – Plauen 1:2, 14.09.25). Genau diese enge Geschichte macht das Rückspiel so spannend: Wer gewinnt, setzt sich im Verfolgerfeld fest – und hält Kontakt zu den Top drei.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr SC Freital SC Freital FC Einheit Wernigerode Wernigerode 14:00 PUSH



Der Tabellenführer spielt – und jedes Heimspiel ist für Freital ein Auftrag. SC Freital führt mit 43 Punkten (39:9 Tore) und hat die beste Defensive der Liga. FC Einheit Wernigerode ist Achter mit 21 Punkten aus 16 Spielen (22:27 Tore) und gewann zuletzt 2:0 gegen Rudolstadt. Das Hinspiel war ein Freitaler Statement: Wernigerode – Freital 0:5 (13.09.25). Freital will genau diese Dominanz bestätigen, weil der RSV nur zwei Punkte dahinter lauert. Wernigerode weiß, wie hart das werden kann – aber kommt mit dem Gefühl, zuletzt zu Null gewonnen zu haben.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen VfB Empor Glauchau VfB Glauchau 14:00 PUSH



Ein Duell aus der großen, engen Mittelfeldzone. FSV Budissa Bautzen steht bei 20 Punkten aus 15 Spielen (27:21 Tore) auf Rang 10. VfB Empor Glauchau (Aufsteiger) hat ebenfalls 20 Punkte, allerdings aus 18 Spielen (28:36 Tore) und ist Zwölfter. Glauchau verlor zuletzt 1:4 gegen Freital, Bautzen hat in den jüngsten Ergebnissen keinen aktuellen Eintrag, bleibt aber in einer Position, in der ein Sieg sofort nach oben schieben kann. Das Hinspiel endete 1:1 (Glauchau – Bautzen 1:1, 14.09.25). Ein Remis damals – und genau das droht wieder: eng, zäh, nervös.



Halle will oben näher ran, Stendal braucht unten jeden Atemzug. VfL Halle 1896 ist Sechster mit 24 Punkten (43:26 Tore) und kommt aus einem deutlichen Sieg: 3:0 beim BFV 08. 1. FC Lok Stendal (Aufsteiger) ist Letzter mit 10 Punkten aus 14 Spielen (20:37 Tore) und steht unter massivem Druck. Das Hinspiel gewann Halle auswärts 2:0 (Lok Stendal – VfL Halle 0:2, 14.09.25). Für Stendal ist es die Chance, im Keller endlich ein Zeichen zu setzen. Für Halle ist es ein Spiel, das man gewinnen muss, wenn man sich im oberen Mittelfeld nicht festfahren will.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 PUSH



Ein Spiel, das nach Kellerluft und Reparaturarbeit riecht. FC Einheit Rudolstadt ist Neunter mit 21 Punkten (18 Spiele, 23:38 Tore) und verlor zuletzt erst 0:2 gegen Wernigerode, dann im Nachholspiel 0:3 gegen Auerbach. SG Union Sandersdorf steht als Siebter bei 22 Punkten (29:27 Tore) und holte zuletzt ein 2:2 gegen Plauen. Das Hinspiel gewann Rudolstadt auswärts 3:2 (Sandersdorf – Rudolstadt 2:3, 13.09.25). Rudolstadt hat also den Beweis, dass man Sandersdorf schlagen kann – aber die jüngsten Niederlagen drücken schwer. Sandersdorf sieht die Chance, auswärts Punkte zu holen und sich weiter von der unteren Zone zu entfernen.