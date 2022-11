Freital beendet Negativserie - 5:0-Sieg gegen Westerhausen

Bereits in der zweiten Spielminute lag der Ball das erste Mal im Tor der Gäste, nachdem Marian Weinhold, nach einer präzisen Eingabe von Olli Genausch, nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte um das Spielgerät über die Linie zu befördern. Das Sehenswerte an diesem Tor war aber nicht der Treffer an sich, sondern die Vorbereitung von Oliver Genausch, der den, vom Torhüter lang geschlagenen Ball hervorragend verarbeitete und so erst die Torgelegenheit ermöglichte.

Dieser Treffer zeigte bei unseren Gästen dann durchaus Wirkung, denn in der Folgezeit kamen sie kaum noch zu nennenswerten Abschlüssen, während die Freitaler Mannschaft immer sicherer wurde und noch vor der Pause den dritten Treffer nachlegte. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen brach Maximilian Schmidt am rechten Flügel durch, brachte eine scharfe Eingabe in den Strafraum, wo dann Philip Weidauer richtig stand und für den dritten Freitaler Treffer sorgte.

In der Halbzeitpause gab es dann natürlich in der Freitaler Kabine wenig zu kritisieren und so nahm sich das Team vor auch im zweiten Durchgang nichts anbrennen zu lassen, die Null zu halten und wenn möglich den einen oder anderen Treffer nachzulegen. Dieses Vorhaben wurde dann beeindruckend in die Tat umgesetzt. Die Freitaler Hintermannschaft ließ keinerlei Torgelegenheiten des Gegners mehr zu und auf der Gegenseite wurden durch Colin von Brezinski, der eine schöne Kombination hervorragend abschloss und nochmals Philip Weidauer, mit einem schönen Direktschuss von der Strafraumgrenze, zwei weiter Treffer erzielt.

So steht am Ende ein klares 5:0 für unsere Jungs auf dem Spielbericht, welches auch völlig in Ordnung geht da die Mannschaft, bis auf eine kurze Phase zwischen den ersten beiden Treffern, das Spiel klar unter Kontrolle hatte und heute endlich auch mal wieder die nötige Effektivität vorm Tor zeigte. In der kommenden Woche geht es dann auf eine längere Fahrt nach Nordhausen, zu einem namhaften Gegner der bisher noch nicht so richtig in die Gänge gekommen ist. Man darf gespannt sein wie sich unsere Jungs dort schlagen werden.



Torfolge: 1:0, 2:0 Marian Weinhold(3., 25.FE); 3:0, 5:0 Philip Weidauer(38., 86.); 4:0 Colin von Brezinski(68.)



Zuschauer: 142 Gelb: 1/4